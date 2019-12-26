В Минске пьяный на Opel снес светофор

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель врезался в светофор на улице Радиальной. Об этом со ссылкой на представителя ГАИ Партизанского района Татьяну Сподабаеву сообщает агентство « Минск-Новости ».





По предварительной информации, 44-летний водитель Opel ехал по улице Радиальной со стороны улицы Аннаева в направлении улицы Ваупшасова. Подъезжая к круговой развязке, мужчина не справился с управлением и снес светофор.





Прибывшие на место ДТП инспекторы выяснили, что водитель пьян. Медицинское освидетельствование показало более 2,5 промилле алкоголя.