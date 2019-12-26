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В Минске пьяный на Opel снес светофор

27.12.2019 15:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель врезался в светофор на улице Радиальной. Об этом со ссылкой на представителя ГАИ Партизанского района Татьяну Сподабаеву сообщает агентство «Минск-Новости».


По предварительной информации, 44-летний водитель Opel ехал по улице Радиальной со стороны улицы Аннаева в направлении улицы Ваупшасова. Подъезжая к круговой развязке, мужчина не справился с управлением и снес светофор.


Прибывшие на место ДТП инспекторы выяснили, что водитель пьян. Медицинское освидетельствование показало более 2,5 промилле алкоголя.

 
Теги: Минск
 
 
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Медицинское освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе нарушителя более 2,5 промилле алкоголя.
 
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