|
В Минске пьяный на Opel снес светофор
Источник материала: Tut.by
Пьяный водитель врезался в светофор на улице Радиальной. Об этом со ссылкой на представителя ГАИ Партизанского района Татьяну Сподабаеву сообщает агентство «
По предварительной информации, 44-летний водитель Opel ехал по улице Радиальной со стороны улицы Аннаева в направлении улицы Ваупшасова. Подъезжая к круговой развязке, мужчина не справился с управлением и снес светофор.
Прибывшие на место ДТП инспекторы выяснили, что водитель пьян. Медицинское освидетельствование показало более 2,5 промилле алкоголя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медицинское освидетельствование показало в выдыхаемом воздухе нарушителя более 2,5 промилле алкоголя.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)