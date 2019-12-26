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Никогда раньше не опаздывал. Мужчина не успел на самолёт, который потерпел крушение в Казахстане
Источник материала: СТВ
Новости Казахстана. Житель Нур-Султана должен был лететь домой на потерпевшем 27 декабря крушение самолёте Fokker-100, но проспал.
Как
По словам Утепова, он часто перемещается самолётом и всегда заранее приходит в аэропорт. В пятницу Асхат проснулся в пять утра, прошёл онлайн-регистрацию и снова уснул. Мужчина открыл глаза только в девять утра, когда ему начали звонить и поздравлять со вторым днём рождения.
Утепов ничего не понимал, пока не посмотрел новости. Только тогда мужчина понял, что сонливость спасла ему жизнь. Асхат считает, что если бы он полетел, то шансов спастись у него не было бы, поскольку у него было переднее место 5А.
Несмотря на случившееся и пережитый шок, домой мужчина всё равно собирается добираться самолётом. Там его ждут родители, жена и три ребёнка.
Ранее стало известно, что утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолёт.
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Новости Казахстана. Житель Нур-Султана должен был лететь домой на потерпевшем 27 декабря крушение самолёте Fokker-100, но проспал. Как сообщает Tengrinews.kz, Асхат Утепов...
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