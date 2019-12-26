ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Никогда раньше не опаздывал. Мужчина не успел на самолёт, который потерпел крушение в Казахстане

27.12.2019 15:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Казахстана. Житель Нур-Султана должен был лететь домой на потерпевшем 27 декабря крушение самолёте Fokker-100, но проспал. 

Как сообщает Tengrinews.kz, Асхат Утепов прилетел в Алма-Ату из Усть-Каменогорска ночью 26 декабря. Это был транзитный рейс и на следующий день мужчина должен был лететь в столицу Казахстана. 

По словам Утепова, он часто перемещается самолётом и всегда заранее приходит в аэропорт. В пятницу Асхат проснулся в пять утра, прошёл онлайн-регистрацию и снова уснул. Мужчина открыл глаза только в девять утра, когда ему начали звонить и поздравлять со вторым днём рождения. 

Утепов ничего не понимал, пока не посмотрел новости. Только тогда мужчина понял, что сонливость спасла ему жизнь. Асхат считает, что если бы он полетел, то шансов спастись у него не было бы, поскольку у него было переднее место 5А. 

Несмотря на случившееся и пережитый шок, домой мужчина всё равно собирается добираться самолётом. Там его ждут родители, жена и три ребёнка. 

Ранее стало известно, что утром 27 декабря в Казахстане потерпел крушение самолёт. 

Причиной падения могли стать технические неполадки – подробнее здесь

Люди в материале: Асхат Утепов
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Казахстана. Житель Нур-Султана должен был лететь домой на потерпевшем 27 декабря крушение самолёте Fokker-100, но проспал.  Как сообщает Tengrinews.kz, Асхат Утепов...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пьяный на Opel снес светофор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика