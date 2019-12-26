Рассказываем, что такое профессиональное пенсионное страхование и кому это нужно

Источник материала: Виртуальный Брест

С 1 января 2009 года в Республике Беларусь действует новый вид страхования - профессиональное пенсионное страхование.





Это обязательное государственное пенсионное страхование работников, занятых в особых условиях труда и отдельными видами профессиональной деятельности, включающее в себя формирование денежных средств за счет уплаты работодателем взносов на профессиональное пенсионное страхование и использование этих средств на выплату пенсий в связи с особыми условиями труда (профессиональных пенсий).

Таким образом, средства для выплаты профессиональной пенсии формируются из взносов на профессиональное пенсионное страхование, перечисленных работодателем, и доходов от их размещения в банке (пенсионные сбережения). Учет сведений о застрахованных лицах и их пенсионных сбережениях осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 6 января 1999 года "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного социального страхования" на специальной части индивидуального лицевого счета (профессиональной части лицевого счета).

Имеется два вида профессиональных пенсий: досрочная и дополнительная.

Досрочная профессиональная пенсия выплачивается застрахованным лицам в период до достижения общеустановленного пенсионного возраста (в 2020 году мужчинами – 62 лет, женщинами – 57 лет) и рассчитывается путем деления суммы пенсионных сбережений, находящихся на специальной части лицевого счета на число месяцев досрочного пенсионного периода. Нужно учитывать, что выплата данной пенсии в период занятости застрахованного лица на рабочем месте, включенном в перечень рабочих мест с особыми условиями труда, не производится. Размер профессиональной пенсии зависит от суммы пенсионных сбережений.

Если работник предпочтет остаться на рабочем месте и не обратиться за досрочной профессиональной пенсией, то ему при достижении общеустановленного пенсионного возраста будет назначена дополнительная пенсия.

Дополнительная пенсия выплачивается в размере бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, действующего в месяце, за который она выплачивается. По состоянию на 01.12.2019 г. он составляет 231,83 руб. Например: человек проработал во вредных условиях труда несколько лет, и у него на профессиональной части лицевого счета накопилось 1 500 руб. При обращении в декабре 2019 года за дополнительной пенсией период выплаты будет определяться: 1 500 /231,83 = 6 месяцев.

За назначением профессиональной пенсии необходимо обращаться в районный отдел Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь по месту жительства либо фактического проживания.

Следует учитывать, что периоды работы, протекавшие одновременно с получением профессиональной пенсии, не засчитываются в стаж работы при назначении пенсии по Закону Республики Беларусь «О пенсионном обеспечении».

Работникам, подлежащим профессиональному пенсионному страхованию, у которых специальный стаж работы до 1 января 2009 г . составляет менее половины требуемого для назначения пенсии по возрасту за работу с особыми условиями труда или пенсии за выслугу лет в соответствии со статьями 12, 13, 15, 47 - 49, 49-2 Закона «О пенсионном обеспечении», по их выбору предоставляется право на профессиональное пенсионное страхование либо на ежемесячную доплату к заработной плате в размере, определяемом работодателем, но не менее суммы взносов на профессиональное пенсионное страхование работника, причитающихся к уплате в Фонд социальной защиты населения (Указ Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2013 г . № 441).

Брестское областное управление Фонда

социальной защиты населения, отдел

профессионального пенсионного страхования.