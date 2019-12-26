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Надо загадывать желания – депутат Елена Колеснева
27.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Новогодний праздник в средней школе №2 был вчера в разгаре, когда там появился неожиданный гость. В рамках благотворительной акции «Наши дети» ребят пришла поздравить депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Колеснева.
Депутат пожелала ребятам легкой учебы, прекрасного настроения, верных друзей, здоровья и благополучия в наступающем году.
— Недавно прочла, что взрослые специально придумали Новый год. Для того чтобы мечтать, а потом воплощать мечты в жизнь, — сказала Елена Колеснева. — Надо загадывать желания в новогоднюю ночь. И они обязательно исполнятся. Если хорошо потрудиться.
Сладкие подарки от Елены Колесневой получили Алина Якусик, Алина Заремба, Анастасия Ковалева, Полина Тишкович, Екатерина Сабалевская, Виктория Калиновская.
Валерия Дроздовская
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Новогодний праздник в средней школе №2 был вчера в разгаре, когда там появился неожиданный гость. В рамках благотворительной акции «Наши дети» ребят пришла...
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