Надо загадывать желания – депутат Елена Колеснева

Источник материала: Горецкий вестник

Новогодний праздник в средней школе №2 был вчера в разгаре, когда там появился неожиданный гость. В рамках благотворительной акции «Наши дети» ребят пришла поздравить депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Колеснева.







Депутат пожелала ребятам легкой учебы, прекрасного настроения, верных друзей, здоровья и благополучия в наступающем году.







— Недавно прочла, что взрослые специально придумали Новый год. Для того чтобы мечтать, а потом воплощать мечты в жизнь, — сказала Елена Колеснева. — Надо загадывать желания в новогоднюю ночь. И они обязательно исполнятся. Если хорошо потрудиться.







Сладкие подарки от Елены Колесневой получили Алина Якусик, Алина Заремба, Анастасия Ковалева, Полина Тишкович, Екатерина Сабалевская, Виктория Калиновская.

Валерия Дроздовская