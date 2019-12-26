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Надо загадывать желания – депутат Елена Колеснева

27.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Новогодний праздник в средней школе №2 был вчера в разгаре, когда там появился неожиданный гость. В рамках благотворительной акции «Наши дети» ребят пришла поздравить депутат Палаты представителей Национального собрания Елена Колеснева.

 

Надо загадывать желания – депутат Елена Колеснева

 

Депутат пожелала ребятам легкой учебы, прекрасного настроения, верных друзей, здоровья и благополучия в наступающем году.

 

Надо загадывать желания – депутат Елена Колеснева

 

— Недавно прочла, что взрослые специально придумали Новый год. Для того чтобы мечтать, а потом воплощать мечты в жизнь, — сказала Елена Колеснева. — Надо загадывать желания в новогоднюю ночь. И они обязательно исполнятся. Если хорошо потрудиться.

 

Надо загадывать желания – депутат Елена Колеснева

 

Сладкие подарки от Елены Колесневой получили Алина Якусик, Алина Заремба, Анастасия Ковалева, Полина Тишкович, Екатерина Сабалевская, Виктория Калиновская.

 

Валерия Дроздовская


 
 
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  Новогодний праздник в средней школе №2 был вчера в разгаре, когда там появился неожиданный гость. В рамках благотворительной акции «Наши дети» ребят пришла...
 
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