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"Хоккеисты выходят на лед ради победы" Лучший бомбардир минского "Динамо" ушел из клуба

27.12.2019 16:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Финский форвард Тему Пулккинен покинул хоккейный клуб "Динамо-Минск"

"Хоккеисты выходят на лед ради победы" Лучший бомбардир минского "Динамо" ушел из клуба
фото: Sputnik
"Финский нападающий переходит в московское "Динамо". Наш клуб получит значительную компенсацию за досрочное расторжение контракта, едва ли не самую большую в истории выступления клуба в КХЛ", сообщает пресс-служба "зубров".

"Пулккинен перешел в "Динамо" в обмен на деньги", - уточнили в московском "Динамо".

Хоккеист выходит на лед ради побед

"Я благодарен клубу за опыт, который здесь получил, а болельщикам за поддержку в наиболее сложные моменты. Вы – самые лучшие!" – сказал Пулккинен.

По его словам, уход из клуба было исключительно его решением. Финн поблагодарил руководство минчан "за то, что оно не стало чинить препятствий".

"Понимаю, что покидаю команду не в самый лучший момент, но такова спортивная жизнь. Мне поступило хорошее предложение от амбициозного клуба, который уже в этом сезоне имеет шансы выиграть что-то значительное, а победы – это именно то, ради чего хоккеисты выходят на лед", - сказал он.

Нападающий выразил сожаление, что за два его сезона в Минске "зубры" так и не смогли оправдать надежды болельщиков.

"От себя могу сказать, что игроки и тренерский штаб бьются изо всех сил, чтобы изменить ситуацию", - сказал он.


Пулккинен поблагодарил болельщиков за поддержку и заверил, что белорусская столица навсегда останется в его сердце.

В сезоне-2019/20 Пулккинен провел в регулярном чемпионате КХЛ 33 матча, в которых набрал 27 очков (17+10) при показателе полезности "-5".

Напомним, на днях минское "Динамо" установило очередной антирекорд по проигрышам в КХЛ.
 
Теги: Минск
 
 
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Финский форвард Тему Пулккинен покинул хоккейный клуб "Динамо-Минск"
 
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