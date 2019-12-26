Как заработать в Новый год без регистрации ИП

Источник материала: Горецкий вестник

Действующим законодательством, предусмотрены виды деятельности, при осуществлении которых, не требуется государственная регистрация в качестве индивидуального предпринимателя и в период Нового года можно заработать денежные средства.

При осуществлении деятельности в качестве дедов морозов, ведения праздников осуществляется уплата налога по виду деятельности: музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; фотосъемка, изготовление фотографий; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения; видеосъемка событий. Ставка налога 60 руб./мес.

Если у Вас есть талант по выпечке Новогодних пряников и тортов вы можете уплатить налог по виду деятельности реализация на торговых местах на рынках и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах изготовленных физическими лицами хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции. Ставка налога 17 руб./мес.

Если у Вас есть пустующее жилое помещение вы можете осуществлять деятельность по предоставлению принадлежащих на праве собственности физическому лицу иным физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для краткосрочного проживания. Ставка налога 34 руб./мес.

Если у Вас есть талант по украшению залов, созданию интерьеров и Новогоднего настроения вы можете осуществлять деятельность по работам и услугам по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, а также моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий. Ставка налога 36 руб./мес.

Для того, чтобы приступить к осуществлению деятельности, физические лица обязаны:

— до начала осуществления деятельности подать в налоговый орган по месту жительства письменное уведомление с указанием вида деятельности, а также периода осуществления деятельности и места осуществления деятельности. На основании представленного письменного уведомления налоговый орган исчислит единый налог исходя из налоговой базы и ставок налога, установленных в населенном пункте, в котором будет осуществляться деятельность.

— до начала осуществления деятельности уплатить исчисленную налоговым органом сумму единого налога.

На физических лиц, осуществляющих деятельность, по заявительному принципу, не возлагается обязанность по соблюдению установленного законодательством порядка приема наличных денежных средств, порядка ведения учета полученных доходов и порядка представления в налоговый орган налоговых деклараций (расчетов) в связи с осуществлением деятельности.

Единый налог уплачивается на расчетный счет местного бюджета БИК банка АКВВВУ2Х номер счета ВУ16АКВВ36007150002700000000 код платежа 01202.

Более подробную информацию Вы можете получить в инспекции МНС Республики Беларусь по Горецкому району в каб. № 6, 7 или по телефонам 57745, 50852, 51213.