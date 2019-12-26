Бюджетникам будут по-новому рассчитывать зарплаты. 28 декабря чиновники ответят на вопросы по изменениям

Источник материала: Tut.by

Специалисты Минтруда 28 декабря ответят на вопросы по изменениям в расчете зарплат бюджетников. Напомним, уже с января 2020 года бюджетникам будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли , что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Минтруда сегодня разместили график телефонных линий по изменениям в расчетах зарплат бюджетников. Ближайшая - 28 декабря.

На вопросы по изменениям в оплате труда работников бюджетных организаций ответит замначальника главного управления труда и зарплаты, начальник управления оплаты труда в бюджетной сфере Минтруда Николай Костелей (звонить по номеру телефона 017−306−37−94). Прямые телефонные линии будут проходить с 9.00 по 12.00.

В Минтруда ранее пояснили , почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, ночные смены, совмещение, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники. Если от декабрьской зарплаты отнять все эти доплаты, то в январе получки не будут ниже, чем месяцем ранее.

Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко заявил , что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.

В бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение зарплаты в бюджетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом, уточняют в Минтруда.

Власти обещают бюджетникам заметный рост зарплат. В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей, сообщил ранее министр финансов Максим Ермолович. По его словам, в первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.

Если вы работаете в бюджетной сфере и готовы для журналистского материала поделиться своим мнением о новой системе расчета зарплат, а также если у вас есть вопросы по новой схеме расчета зарплата с 2020 года, то пишите на e-mail bobkov@tutby.com с пометкой «бюджетник».