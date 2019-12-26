Бюджетникам будут по-новому рассчитывать зарплаты. 28 декабря чиновники ответят на вопросы по изменениям

Специалисты Минтруда 28 декабря ответят на вопросы по изменениям в расчете зарплат бюджетников. Напомним, уже с января 2020 года бюджетникам будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли, что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий.
Минтруда сегодня разместили график телефонных линий по изменениям в расчетах зарплат бюджетников. Ближайшая - 28 декабря.
На вопросы по изменениям в оплате труда работников бюджетных организаций ответит замначальника главного управления труда и зарплаты, начальник управления оплаты труда в бюджетной сфере Минтруда Николай Костелей (звонить по номеру телефона 017−306−37−94). Прямые телефонные линии будут проходить с 9.00 по 12.00.
В Минтруда ранее пояснили, почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, ночные смены, совмещение, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники. Если от декабрьской зарплаты отнять все эти доплаты, то в январе получки не будут ниже, чем месяцем ранее.
Напомним, 13 декабря Александр Лукашенко заявил, что «разберется со всеми», кто вносил предложения по изменению схемы выплаты зарплат бюджетников, если кто-то получит «на рубль меньше» при такой же нагрузке, как сейчас.
В бюджете на 2020 год предусмотрен фонд оплаты труда, обеспечивающий среднегодовое повышение зарплаты в бюджетной сфере не менее чем на 10% по сравнению с 2019 годом, уточняют в Минтруда.
Власти обещают бюджетникам заметный рост зарплат. В 2020 году средняя зарплата бюджетников должна превысить 920 рублей, сообщил ранее министр финансов Максим Ермолович. По его словам, в первую очередь ускоренными темпами власти будут поднимать зарплаты медиков, учителей и низкооплачиваемых работников.
Если вы работаете в бюджетной сфере и готовы для журналистского материала поделиться своим мнением о новой системе расчета зарплат, а также если у вас есть вопросы по новой схеме расчета зарплата с 2020 года, то пишите на e-mail bobkov@tutby.com с пометкой «бюджетник».