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Анатолий Лис: государство всегда будет поддерживать талант и трудолюбие молодого поколения

27.12.2019 16:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Государство всегда будет помогать талантливому молодому поколению. Об этом заявил сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на областном новогоднем благотворительном празднике во время акции "Наши дети", передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Лис: государство всегда будет поддерживать талант и трудолюбие молодого поколения

В Брестский государственный областной центр молодежного творчества на губернаторскую елку съехались 370 ребят из всех уголков региона. Среди них дети-сироты и оставшиеся без родительской опеки, дети из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, отличники учебы, победители олимпиад, спортивных соревнований, конкурсов и фестивалей, лидеры детского движения, активисты школьного самоуправления.

Обращаясь к ребятам, Анатолий Лис отметил, что в Беларуси уделяется большое внимание выявлению талантливой молодежи. В этом году 68 старшеклассников Брестской области стали победителями республиканских предметных олимпиад, пятеро вернулись с наградами с международных олимпиад, 105 учащихся учреждений общего среднего образования отмечены премиями специального фонда Президента Беларуси по поддержке одаренных учащихся и студентов. В области с 2006 года учреждена премия победителям заключительного этапа республиканской олимпиады. За 13 лет лауреатами этой премии стали около 1,7 тыс. учащихся и педагогов области.

Анатолий Лис: государство всегда будет поддерживать талант и трудолюбие молодого поколения

"Многие из этих ребят сегодня находятся в этом зале. Я искренне надеюсь, что они будут примером всем остальным в достижении новых высот в учебе, спорте, других сферах. Государство всегда будет помогать и поддерживать талант и трудолюбие молодого поколения области и страны. Хочу пожелать, чтобы за время учебы вы не только получили хорошие знания, но и вошли в самостоятельную жизнь с благородными чувствами и мыслями", - сказал губернатор. Напутствуя молодежь, он пожелал быть полезными людям и обществу, приносить добро, любить свой край, уважать, ценить и укреплять его достойными делами и поступками.

Анатолий Лис: государство всегда будет поддерживать талант и трудолюбие молодого поколения

Гостям праздника представили театрализованное представление "Новогодний экспресс "Голубая стрела", подготовленное воспитанниками центра. Затем веселье - с играми, хороводами, конкурсами и новогодними подарками - продолжилось у елки.

 
 
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  Государство всегда будет помогать талантливому молодому поколению. Об этом заявил сегодня председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на областном...
 
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