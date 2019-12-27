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Группировка военных спутников России стареет
28.12.2019 18:46 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Обновление военной группировки спутников России сорвано, заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную и авиакосмическую отрасли."Я, может быть, выдам определенного рода секрет. В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор", - заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает сайт "
Президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию для расследования.
Не позднее 20 января комиссия должна доложить президенту о причинах срыва работ по обновлению группировки спутников, выявить проблемные вопросы и найти пути их решения, разработать догоночные графики, чтобы войти в ритм и чтобы такие срывы впредь не повторялись, отметил Борисов.
По данным Воздушно-космических сил РФ, на орбите 90 российских военных спутников. Это примерно в полтора раза больше, чем гражданских. Всего у России 165 спутников, и большая их часть нуждается в обновлении.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/130692
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Обновление военной группировки спутников России сорвано, заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную и авиакосмическую отрасли.
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