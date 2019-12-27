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Группировка военных спутников России стареет

28.12.2019 18:46 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Группировка военных спутников России стареет

Обновление военной группировки спутников России сорвано, заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную и авиакосмическую отрасли.

"Я, может быть, выдам определенного рода секрет. В декабре на сочинских совещаниях, где мы серьезно обсуждали состояние космической группировки в интересах Минобороны, был очень жесткий, серьезный разговор", - заявил Борисов в интервью телеканалу "Россия 24", сообщает сайт "Вести.Экономика".

Президент РФ Владимир Путин поручил создать комиссию для расследования.

Не позднее 20 января комиссия должна доложить президенту о причинах срыва работ по обновлению группировки спутников, выявить проблемные вопросы и найти пути их решения, разработать догоночные графики, чтобы войти в ритм и чтобы такие срывы впредь не повторялись, отметил Борисов.

По данным Воздушно-космических сил РФ, на орбите 90 российских военных спутников. Это примерно в полтора раза больше, чем гражданских. Всего у России 165 спутников, и большая их часть нуждается в обновлении.
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/130692
 
 
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Обновление военной группировки спутников России сорвано, заявил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную и авиакосмическую отрасли.
 
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