Украина и самопровозглашенные республики обменяются пленными 29 декабря. Возвращаться хотят не все

Он пройдет еще до наступления нового года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила представитель самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.









Фото: Reuters, Последний обмен пленными прошел 27 декабря 2017 года.





По ее словам, обмен пройдет 29 декабря по формуле «всех установленных на всех установленных». Украина выдаст 87 человек, самопровозглашенные республики — 55.





Более 40 человек отказались возвращаться на территорию самопровозглашенных республик, 1 человек отказался возвращаться на территорию Украины, — рассказали в самопровозглашенной ЛНР.





Президент Украины позже подтвердил эту информацию.





«Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей», — сказал Зеленский во время общения со СМИ в Ивано-Франковской области.





На встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря была достигнута договоренность между Зеленским и Путиным провести обмен пленными до 31 декабря 2019 года.





23 декабря во время видеоконференции трехсторонняя контактная группа по Украине согласовала этот обмен.





Последний обмен пленными прошел два года назад — 27 декабря 2017 года. Тогда Украина получила 74 человека, а передала 237 человек из 306, поскольку некоторые задержанные отказывались возвращаться на неподконтрольные Киеву территории.



