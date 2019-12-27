﻿ Украина и самопровозглашенные республики обменяются пленными 29 декабря. Возвращаться хотят не все. 21.by
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Украина и самопровозглашенные республики обменяются пленными 29 декабря. Возвращаться хотят не все

28.12.2019 18:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Определена дата обмена удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.

 Он пройдет еще до наступления нового года. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила представитель самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова.


Фото: Reuters, Последний обмен пленными прошел 27 декабря 2017 года. 

По ее словам, обмен пройдет 29 декабря по формуле «всех установленных на всех установленных». Украина выдаст 87 человек, самопровозглашенные республики — 55.

Более 40 человек отказались возвращаться на территорию самопровозглашенных республик, 1 человек отказался возвращаться на территорию Украины, — рассказали в самопровозглашенной ЛНР.

Президент Украины позже подтвердил эту информацию.

«Обмен должен быть завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей», — сказал Зеленский во время общения со СМИ в Ивано-Франковской области.

На встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря была достигнута договоренность между Зеленским и Путиным провести обмен пленными до 31 декабря 2019 года.

23 декабря во время видеоконференции трехсторонняя контактная группа по Украине согласовала этот обмен.

Последний обмен пленными прошел два года назад — 27 декабря 2017 года. Тогда Украина получила 74 человека, а передала 237 человек из 306, поскольку некоторые задержанные отказывались возвращаться на неподконтрольные Киеву территории.
 
 
Ссылка на источник 40
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Определена дата обмена удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса.
 
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