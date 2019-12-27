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Лера Кудрявцева показала удаленные импланты

28.12.2019 21:32 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядели ее удаленные импланты. Снимок она разместила у себя в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 27 Дек 2019 в 8:42 PST

«Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания, так сказать, «катастрофы», — написала ведущая.

Она отметила, что не имеет права отговаривать девушек от каких либо решений, но просит не повторять ее ошибок и внимательно следить за состоянием имплантатов.

Ведущая рассказала, что протекающий имплант ее не беспокоил — ничего не болело и не воспалялось, однако у нее был «синдром хронической усталости». По ее словам, операция по удалению заняла четыре часа, поскольку «в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани».

Напомним, 24 декабря Лера Кудрявцева перенесла  операцию по удалению грудных имплантов. Она решилась рассказать об этом своим подписчикам, чтобы уберечь «хоть несколько девушек от установки имплантов».

Ведущая сообщила, что поставила импланты еще 15 лет назад, на них давалась «пожизненная гарантия». Однако что-то пошло не так, и во время ежегодного обследования медики обнаружили, что «левый имплант порван, протекает лет 5−6 куда только можно было затечь».

 
 
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«Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания, так сказать, «катастрофы», - написала...
 
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