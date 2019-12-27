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Лера Кудрявцева показала удаленные импланты
Источник материала: Tut.by
Российская телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядели ее удаленные импланты. Снимок она разместила у себя в
«Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания, так сказать, «катастрофы», — написала ведущая.
Она отметила, что не имеет права отговаривать девушек от каких либо решений, но просит не повторять ее ошибок и внимательно следить за состоянием имплантатов.
Ведущая рассказала, что протекающий имплант ее не беспокоил — ничего не болело и не воспалялось, однако у нее был «синдром хронической усталости». По ее словам, операция по удалению заняла четыре часа, поскольку «в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани».
Напомним, 24 декабря Лера Кудрявцева
Ведущая сообщила, что поставила импланты еще 15 лет назад, на них давалась «пожизненная гарантия». Однако что-то пошло не так, и во время ежегодного обследования медики обнаружили, что «левый имплант порван, протекает лет 5−6 куда только можно было затечь».
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«Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту «чудесную» картинку, не для запугивания ради, а для понимания, так сказать, «катастрофы», - написала...
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