Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В Беларуси вопрос дорожного сбора будет решен в начале 2020 года. Планируется отвязать его от прохождения техосмотра❗

Об этом заявил заместитель премьер-министра Владимир Кухарев, встречаясь с коллективом Барановичского завода автоматических линий в рамках рабочей поездки по Брестской области.

Владимир Кухарев сказал, что в правительстве уже давно думают над этим вопросом.

Причины для такого нововведения действительно есть. Так как многие водители не проходят обязательный техосмотр, чтобы избежать оплаты налога, подвергая опасности и свою жизнь и жизни других людей.

Вице-премьер сообщил, что окончательное решение по отвязке дорожного сбора от техосмотра, наряду с иными вопросами по этой теме будет принято в начале 2020 года.

Напомним, что вопрос по изменению порядка уплаты сбора за участие физических лиц в дорожном движении, разрабатывается в правительстве на протяжении года.

Были предложены варианты уплаты налога со скидкой, в зависимости от срока. Есть предложение привязать сбор к топливу, однако в Минфине отметили, что в таком случае может подорожать буквально все. Еще одно предложение – увязать сбор с пробегом автомобиля.

Сейчас же минимальный срок уплаты налога составляет 1 год. Сбор уплачивается перед прохождением техосмотра.