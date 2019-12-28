Источник материала: Новости Волковыска

⚡ В 2020 году в Беларуси намерены разработать новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс❗

Ольга Чуприс рассказала журналистам, что из новой версии Административного кодекса могут убрать 50 статей.

Специалист также добавила, что стоит задача, которая заключается в том, чтобы уменьшить количество деяний, которые считаются правонарушениями.

Уклон в обновленном кодексе хотят сделать не на карательные меры, а на профилактику, но не в ущерб справедливости.

Не исключено, что будет уменьшено и количество органов, имеющих право составлять протоколы о привлечении к административной ответственности. Анализируются также сроки привлечения к ней.

Ориентировочно к 1 марта требуется разработать концепцию законопроекта, в котором будут указываться предполагаемые обновления. А к& 1 мая 2020 года будет представлена новая редакция КоАП.

Также до 24 января 2020-го от граждан будут приниматься пожелания по поводу изменений к готовящемуся документу. В частности, свои предложения в письменном и электронном виде предлагается направлять на электронную почту opros@ncpi.gov.by.

▶ Что еще планируют изменить в КоАП?