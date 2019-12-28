⚡ В 2020 году в Беларуси намерены разработать новую редакцию Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Об этом сообщила заместитель главы Администрации президента Ольга Чуприс❗
Ольга Чуприс рассказала журналистам, что из новой версии Административного кодекса могут убрать 50 статей.
Специалист также добавила, что стоит задача, которая заключается в том, чтобы уменьшить количество деяний, которые считаются правонарушениями.
Уклон в обновленном кодексе хотят сделать не на карательные меры, а на профилактику, но не в ущерб справедливости.
Не исключено, что будет уменьшено и количество органов, имеющих право составлять протоколы о привлечении к административной ответственности. Анализируются также сроки привлечения к ней.
Ориентировочно к 1 марта требуется разработать концепцию законопроекта, в котором будут указываться предполагаемые обновления. А к& 1 мая 2020 года будет представлена новая редакция КоАП.
Также до 24 января 2020-го от граждан будут приниматься пожелания по поводу изменений к готовящемуся документу. В частности, свои предложения в письменном и электронном виде предлагается направлять на электронную почту opros@ncpi.gov.by.
▶ Что еще планируют изменить в КоАП?
- выделить в отдельную группу нарушения, которые фиксируются дорожными камерами фотофиксации;
- все административные правонарушения надо разделить на категории по степени общественной опасности и их последствиям;
- сократить отдельные органы, которые могут выносить административные взыскания;
- появится возможность предупреждения в качестве административного взыскания.