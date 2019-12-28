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Российский застройщик нанял итальянцев для создания ЖК в небанальных цветах. Вот как получилось

29.12.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве построили квартал из 47 домов, который призван показать, что новостройки на окраине могут быть не только серыми. Для этого компания-застройщик «Моспроект-3» наняла итальянскую архитектурную студию Iosa Ghini Associati, которая разрабатывала дизайн зданий и дворов. Что в итоге получилось, показывает Deezen.


Жилой комплекс находится в районе Дмитровского шоссе на окраине Москвы. ЖК состоит из 16-этажек, которые расположены вокруг двух больших общих дворов с зелеными насаждениями и малоэтажными зданиями.


«Моспроект-3» занимался стройкой и техническими моментами зданий, а Iosa Ghini Associati — дизайном фасадов и ландшафтным дизайном.

Итальянцы создали цветные уличные фасады для того, чтобы противостоять, как они говорят, «монотонности в пригороде». Цветные панели созданы из плитки «Кабанчик», а также фиброцементных панелей.




— Креативный «красочный слой» на фасаде здания создает контраст с однообразием пригородных районов Москвы, а открытые дворы улучшают восприятие и качество жизни, а также предлагают множество развлекательных функций, — говорят в студии.

Что касается дворов и внешних пространств, то они наполнены разными игровыми и спортивными комплексами, а также (в некоторых местах) зелеными насаждениями. Кроме того, жилой район связали с муниципальными велодорожками.









Отметим, что и в Беларуси есть застройщики, которые небанально подходят к цветовому оформлению зданий и наполнению дворов. Как минимум это реализует «А-100 Девелопмент» в Новой Боровой.

 
 
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Жилой комплекс находится в районе Дмитровского шоссе на окраине Москвы.
 
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