ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Обмен пленными в Донбассе завершился

29.12.2019 17:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и сепаратистами в Донбассе завершился. По данным украинских СМИ, Киеву вернули 81 человека, а сепаратистские регионы получили 139 человек. ТАСС приводит числа 77 и 123.

Процедура обмена удерживаемыми лицами между Украиной и сепаратистами в Донбассе, договоренности о котором достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ), прошла в воскресенье, 29 декабря, в районе контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донецкой области. По данным украинских СМИ, Киеву вернули 81 человека, а сепаратистские регионы получили 139 человек. Агентство ТАСС передает, что, по предварительной информации, формула обмена составила "123 на 77", передает "Немецкая волна".

Корреспонденты украинских и зарубежных СМИ сообщают с места событий, что обмен завершен. Официальной информации об этом пока нет. 

Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского разместила в Facebook фотографии с места событий. На них видно, что в районе КПП дежурит несколько карет скорой помощи и стоит группа автобусов.


Работа контрольного пункта приостановлена


Между тем в Facebook на странице Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе ранее  сообщили, что КПВВ не будет осуществлять пропускные операции в воскресенье "по техническим причинам".

Обмен "всех на всех"

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский договорились об обмене удерживаемыми лицами в начале декабря в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате"по урегулированию конфликта в Донбассе.

Речь шла об обмене удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех" до 31 декабря этого года и разведении еще в трех пунктах на линии разграничения.

Ранее сообщалось, что украинская сторона планирует передать властям самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" в рамках обмена пленными. У ворот следственного изолятора Лукьяновское, где содержались заключенные, 28 декабря прошла акция протеста против освобождения экс-беркутовцев.

Освобождение Сенцова


Последний масштабный обмен заключенными между Россией и Украиной прошел в сентябре 2019 года. С каждой стороны было освобождено по 35 человек, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, который в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании террористического сообщества на территории аннексированного РФ полуострова Крым, и моряки с трех военных судов, захваченных в Керченском проливе.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Обмен удерживаемыми лицами между Украиной и сепаратистами в Донбассе завершился. По данным украинских СМИ, Киеву вернули 81 человека, а сепаратистские регионы...
 
Новости дня
Новости разные
 
К белорусскому «Большому брату» подключено около 100 камер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
29.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика