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Акция «Наши дети» в самом разгаре

30.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках акции «Наши дети» руководство и педагоги ГУО «Бушевский детский сад-средняя школа» поздравили с Новым годом детей из социально-педагогического центра. Были вручены сладкие подарки.

Акция «Наши дети» в самом разгаре
Акция «Наши дети» в самом разгаре
Акция «Наши дети» в самом разгаре
Акция «Наши дети» в самом разгаре
Акция «Наши дети» в самом разгаре

 
 
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В рамках акции "Наши дети" руководство и педагоги ГУО "Бушевский детский сад-средняя школа" поздравили с Новым годом детей из социально-педагогического...
 
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