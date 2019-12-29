В рамках акции «Наши дети» руководство и педагоги ГУО «Бушевский детский сад-средняя школа» поздравили с Новым годом детей из социально-педагогического центра. Были вручены сладкие подарки.
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Акция «Наши дети» в самом разгаре
30.12.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
В рамках акции «Наши дети» руководство и педагоги ГУО «Бушевский детский сад-средняя школа» поздравили с Новым годом детей из социально-педагогического центра. Были вручены сладкие подарки.
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В рамках акции "Наши дети" руководство и педагоги ГУО "Бушевский детский сад-средняя школа" поздравили с Новым годом детей из социально-педагогического...
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