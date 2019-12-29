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Дожди, тепло, порывистый ветер. Погода в новогоднюю ночь и остальные дни в Бресте
30.12.2019 09:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Похоже, в Новый год брестчане все же будут без снега. По прогнозу в ближайшие дни в Бресте — плюсовая температура, дожди и порывистый ветер.
Фото: «Брестский вестник»
Сегодня, 30 декабря, в Бресте сплошная облачность, до +3°С, сильный ветером, вечером дождь.
Во вторник, последний день 2019 года, прогнозируют +3−5°С, ветер порывами до 16 м/с, дожди. В новогоднюю ночь порывы ветра будут особенно сильными, под утро пойдет мокрый снег.
В среду, 1 января, также будет ветрено, но без осадков. На термометре будет +2−4°С.
В выходной четверг ожидается около нуля, утром — дождь, после — без осадков, но все равно пасмурно.
В пятницу, 3 января, утром будет пасмурно и небольшой минус, днем может выглянуть солнце и потеплеет до +2°С.
Ну, а в субботу мы работаем, помните?
Хорошей недели, друзья!
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Похоже, в Новый год брестчане все же будут без снега. По прогнозу в ближайшие дни в Бресте — плюсовая температура, дожди и порывистый ветер. Фото: «Брестский...
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