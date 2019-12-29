Дожди, тепло, порывистый ветер. Погода в новогоднюю ночь и остальные дни в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Похоже, в Новый год брестчане все же будут без снега. По прогнозу в ближайшие дни в Бресте — плюсовая температура, дожди и порывистый ветер.





Фото: «Брестский вестник»

Сегодня, 30 декабря, в Бресте сплошная облачность, до +3°С, сильный ветером, вечером дождь.

Во вторник, последний день 2019 года, прогнозируют +3−5°С, ветер порывами до 16 м/с, дожди. В новогоднюю ночь порывы ветра будут особенно сильными, под утро пойдет мокрый снег.

В среду, 1 января, также будет ветрено, но без осадков. На термометре будет +2−4°С.

В выходной четверг ожидается около нуля, утром — дождь, после — без осадков, но все равно пасмурно.





В пятницу, 3 января, утром будет пасмурно и небольшой минус, днем может выглянуть солнце и потеплеет до +2°С.

Ну, а в субботу мы работаем, помните?

Хорошей недели, друзья!