Дмитрий Крутой сообщил о росте реальных денежных доходов белорусов

Об этом первый заместитель премьер-министра сообщил на телеканале "Беларусь 1".

"Тот уровень, который мы имеем по итогам 11 месяцев, наша оценка, как мы закончим год, показывают, что реальные доходы наших граждан, уже очищенные от инфляции, вырастут примерно на 7,5% и в среднем по стране составят Br1080, то есть мы полностью выполним прогнозный параметр. Особенно важно, что нам удалось достичь прогнозных цифр в бюджетной сфере: врачи и учителя должны почувствовать увеличение зарплат в этом году примерно на 20%", - слова Дмитрия Крутого приводит БЕЛТА .

Заместитель премьер-министра перечислил несколько положительных экономических результатов за 2019 год.

"Важным моментом является сдерживание цен и низкая инфляция. Второй год подряд мы в принципе находимся в прогнозных параметрах. Кроме того, золотовалютные резервы выросли почти на 28% - до $9,2 млрд. Это хорошая подушка безопасности на следующие несколько лет, когда нам предстоят выплаты по внешним долгам. Думаю, мы с этим графиком успешно справимся".

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