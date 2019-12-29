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Bloomberg назвало особенности президентства Путина

30.12.2019 09:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.




Как отмечают авторы материала, российский лидер смог укрепить связи с Китаем, присоединил Крым, изменил ситуацию в Сирии, продал вооружения Турции, входящей в блок НАТО. Также агентство подчеркивает, что Путину удалось задать тон прошедшему в Париже саммиту "нормандской четверки".

Основным достижением российского президента агентство Bloomberg назвало его способность наращивать геополитическое влияние при скромном бюджете, напомнив, что США на оборону тратят в два раза больше денег, чем Россия на все сразу.

"Россия снова стала основной силой на Ближнем Востоке и расширяет влияние на Африку", - говорится в публикации.

Кроме того, осторожность Москвы в материальных вопросах после украинского конфликта сделала финансовый баланс страны "одним из самых здоровых в мире", заключает Bloomberg.
 
 
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За двадцатилетнее пребывание Владимира Путина у власти Россия смогла восстановить значительную часть потерянного после распада СССР влияния, пишет Bloomberg.
 
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