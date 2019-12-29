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Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом

30.12.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом
Фото из открытых источников

Авария произошла сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель. Рейсовый автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург и съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя. 

Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в областную больницу, сообщает БЕЛТА.
 
Администрация Псковской области развернула пункт временного содержания в отеле "Балтхаус". На месте ДТП работают сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются. 

Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом
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Теги: Минск
 
 
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