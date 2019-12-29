Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом

Авария произошла сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель. Рейсовый автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург и съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя.
Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в областную больницу, сообщает
Администрация Псковской области развернула пункт временного содержания в отеле "Балтхаус". На месте ДТП работают сотрудники МЧС и полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.