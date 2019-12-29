Автобус из Беларуси попал в ДТП под Псковом

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Авария произошла сегодня около 2.50 в деревне Подборовье Псковского района на трассе Санкт-Петербург - Невель. Рейсовый автобус следовал из Минска в Санкт-Петербург и съехал в кювет. В салоне находились 50 пассажиров, в том числе четверо детей и два водителя.