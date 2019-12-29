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Татьяна Терпицкая: “Мужики просили не рассказывать о том, что я у них выиграла”

30.12.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Татьяна Терпицкая: “Мужики просили не рассказывать о том, что я у них выиграла”

«Мужики просили не рассказывать о том, что я у них выиграла»

Татьяне Терпицкой 23 года, 6 из них она занимается армрестлингом. Тренируется в местном ФОКе четырежды в неделю.

— Всё началось с поступления в Несвижский государственный колледж имени Якуба Коласа. Выбрала профессию преподавателя физкультуры. Параллельно ходила в местную «тяжелку» — совершенствовать навыки. На одной из тренировок выполняла жим лежа 50-килограммовой штанги (при своем весе 60 кг. — Авт.), и мой будущий наставник по армрестлингу Сергей Иванович Веремчук это заметил. Пригласил заниматься борьбой на руках — решила попробовать.

Татьяна начинает разминку. Берет в руки 20-килограммовые гантели и качает бицепсы. После — работа со штангой и на блочном тренажере.

В Несвиже Терпицкая — единственная представительница этого вида спорта. В тренажерке девушке иногда бросают вызов мужчины — побороться на руках.

— Недавно большой подкачанный мужик решил со мной «зарубиться». И что вы думаете? Победила в два счета! Он просил никому не рассказывать об этом. Ребята не знают техники армспорта, а когда лезут на рожон, в голове только: «Она же девушка! По-любому я ее сильнее». Людей, которые говорят, что армрестлинг не для женщин, я не слушаю, а предлагаю им проверить силы в схватке со мной, — говорит Татьяна Терпицкая.

В 2013 году 16-летняя Таня поучаствовала в своем первом турнире — чемпионате Минска среди девочек. Стала второй. После, к удивлению многих, выиграла чемпионат страны, а через год победила на чемпионате мира среди юниоров (до 18 лет) в Вильнюсе. Здесь случился и первый курьез, о котором девушка до сих пор вспоминает с улыбкой: от зашкаливавшей эйфории и волнения она, стоя на пьедестале, перевернула флаг Беларуси книзу.

— Пришлось фотошопить. Но главное — это победа, ставшая для меня и моих соперников сюрпризом. Всерьез армрестлингом я тогда занималась лишь полгода. Но я трудоголик и к поставленной цели иду до конца. Когда начинала заниматься, тренер говорил, что я не смогу поднять 50-килограммовую штангу, а я назло ему и себе брала этот вес!

После этого медали с международных стартов посыпались одна за другой. С последних соревнований во Львове девушка вернулась с двумя серебряными медалями (на левую и правую руку). Сейчас Таня числится в национальной сборной по армрестлингу и выступает в категории до 60 кг.

«Многие девушки тратят деньги на одежду и косметику, я — на армрестлинг»

Призовых в этом виде спорта практически нет. Лишь на некоторых турнирах бонусом к медалям прилагаются денежные средства. Поэтому на спортивное питание и витамины для подготовки к соревнованиям Татьяна откладывает деньги с каждой учительской зарплаты.

— Поездки на чемпионаты мира и Европы частично оплачивает минская спортшкола «Спартак», которую я представляю на турнирах, частично — я сама. Многие девушки деньги тратят на одежду и косметику, а я по-настоящему влюблена в армрестлинг. У меня столько фотографий и воспоминаний с разных соревнований, что на всю жизнь хватит.

Главный болельщик Татьяны — ее муж. Раньше он занимался гиревым спортом, так что к увлечению супруги относится с пониманием. Держат кулаки за Таню ее коллеги и ученики.

— Как школьники относятся к Вашему занятию?

— Уважают. После турниров приношу им медали, показываю, объясняю, к чему можно стремиться. С некоторыми ребятами борюсь на руках. Многие из них по моему примеру захотели заниматься армрестлингом.

«Главная мечта — попасть на Олимпиаду»

Закончив тренировку, девушка предлагает сразиться с ней на руках. Она это всерьез? Собираюсь с мыслями и начинаю борьбу. Выдерживаю 10 секунд нереального напора, после чего — бамс! — и я побежден. Это провал. Попросил девушку никому не говорить о моем поражении.

— О’кей. Это будет нашей маленькой тайной. Правда, фотограф ваш уже всё запечатлел…

— У Вас были серьезные травмы?

— Тьфу-тьфу-тьфу — пока нет. Только растяжение на левой руке. Закрутилась несколько лет назад со словачкой, она мне и дернула руку. До сих пор боль дает о себе знать.

— Что нужно для того, чтобы стать армрестлером?

— Конечно, главное — это трудолюбие и желание добиться успеха. Если опустить философию, нужно день за днем работать над техникой и реакцией. Даже доля секунды, на которую спортсмен опередит своего соперника, в итоге может стать решающей.

Татьяна Терпицкая надеется, что армрестлинг войдет в программу Олимпийских игр.

— Моя главная мечта — попасть на Олимпиаду! Справедливости ради стоит отметить, что армрестлинг среди неолимпийских видов спорта — один из самых продуктивных на медали в Беларуси. И очень популярный. Да, не скрою, порой денег не хватает, приходится жить в режиме полной экономии. В общем, борюсь не за бонусы и премии, а потому, что люблю свое дело.

Станислав ЛОБАТЫЙ, «МП».

Фото Оксаны ГРОХ.


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Теги: Минск
 
 
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«Мужики просили не рассказывать о том, что я у них выиграла» Татьяне Терпицкой 23 года, 6 из них она занимается
 
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