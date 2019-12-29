На Быховщине проходит акция «Наши дети»

Источник материала: Маяк Преднепровья

Ежегодно к благотворительному марафону «Наши дети » присоединяются представители крупнейшего банка страны — АСБ «Беларусбанк». Уже по доброй традиции они посещают детские дома семейного типа, социальные приюты, школы-интернаты. В общей сложности свыше 250 учреждений. Накануне Нового года и Рождества праздник пришел и в Быхов , в дружную и большую семью Ольги и Олега Шушлаковых.





В доме семейного типа, который был построен в 2015 году за счет средств банка, сейчас воспитываются 9 приемных детей. Дом наполнен материнским теплом, любовью и заботой о детях. Повсюду слышны детские голоса и раздается несмолкаемый звонкий смех ребятни. Именно так нарядные и счастливые дети у елки встречали гостей в ожидании чуда. На праздник к ним прибыли не только Дед Мороз со Снегурочкой, но и много других гостей. Среди них — председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк», член Совета Республики Виктор Ананич, начальник Могилевского областного управления №700 ОАО «АСБ Беларусбанк» Олег Козаредов, заместитель председателя Быховского райисполкома Виктор Агнетов, директор ЦБУ № 706 в г. Быхове Александр Прокопенко.

Гости выразили искреннюю благодарность родителю-воспитателю Ольге Николаевне и Олегу Николаевичу за воспитание детей, а также поздравили с наступающими праздниками и вручили семье подарки. Бытовая техника, сертификаты, сладости и игрушки, без подарков в этот день не остался никто. Радостные дети водили хороводы у елки, пели песни, разгадывали загадки, рассказывали стихотворения и делились своими самыми сокровенными желаниями.

Заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, поздравляя ребят с наступающими праздниками пожелал им радовать своих родителей, хорошо учиться, завоевывать различные награды, а родителям — счастья, терпения, огромного успеха и всего наилучшего.

—Когда приезжаешь в наши семьи и видишь улыбки на лицах детей, то понимаешь, что все, что делает банк — это не зря, — отметил председатель правления ОАО «АСБ Беларусбанк», член Совета Республики Национального собрания Беларуси Виктор Ананич. — Это и есть самые главные инвестиции в наше будущее.

За время благотворительного проекта «Родительский дом» Беларусбанк построил 16 коттеджей во всех регионах страны. В семьях, которые в них проживают воспитывается 150 детей. В следующем году еще один дом семейного типа отпразднует новоселье в Верхнедвинске.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

Продолжается добрая акция «Наши дети », которая из года в год объединяет всю Беларусь. У каждого ребенка свои надежды на волшебную предновогоднюю пору. Пусть девчонки и мальчишки загадывают различные желания, но все дети одинаково под Новый год с нетерпением ждут подарков и сказочного волшебства.





На этот раз в роли Деда Мороза и Снегурочки выступили председатель районного Совета депутатов Вячеслав Сидоренко и директор ГУО «Быховский социально-педагогический центр» Татьяна Шумилова, посетив приемную семью Натальи Дидух. В многодетной семье пятеро детей, а еще воспитывается трое замечательных приемных малышек. Дети с радостью встречали гостей. А трехлетняя Алина с удовольствием рассказала стихотворение:

«Хорошо на Новый год,

Песни, елки, хоровод,

Я люблю его встречать

И подарки получать».

Сладкие угощения пришлись ребятам по душе. В их большой и дружной семье звучал детский смех и поздравления с Новым годом с наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, счастья и удачи.

Наталья Ивановна рассказала, что вместе с мужем Дмитрием Васильевичем решили создать приемную семью еще 10 лет назад, за это время приемные родители воспитали 12 детей. Но, самое главное, что они ни на миг не пожалели, что взяли на себя такую нелегкую ношу, но почетную обязанность. Ласка и забота по истине творят чудеса.

Также в рамках акции «Наши дети» депутаты Быховского районного Совета депутатов посетят дом семейного типа Ольги Пашкевич в агрогородке Следюки, где вместе со сладкими угощениями вручат семье подарочный сертификат от Могилевской областной ассоциации местных Советов депутатов.

Лика КОРОЛЁВА.

В доме семейного типа, что находится в агрогородке Следюки, царит атмосфера легкого волнения. Здесь ждут почетных гостей. Приемные родители Ольга и Александр Пашкевич радушно встречают заместителя председателя райисполкома Виктора Агнетова и директора СЗАО «Агролинк» Александра Захаревича.





В этой семье воспитываются семь приемных детишек. Мальчишки и девчонки смущенно улыбаются. Н горящие интересом детским глазенкам выдают – гостям здесь искренне рады. Внимания много не бывает!

Еще один приятный момент — порог уютного дома, где царит любовь и взаимопонимание, руководители переступают вместе со сказочными героями. В просторной светлой комнате, украшенной красавицей-елкой, Дед Мороз со Снегурочкой устроили для малышей настоящий сказочный квест.

Загадки разгаданы, снежинки за правильные ответы розданы, а новогодние стихи с выражением рассказаны. Настало время для сюрпризов!





Гости вручают ребятам презенты и сладкие подарки и, конечно, озвучивают самые добрые пожелания семье Пашкевич. Здесь все дети – свои. А это уже чудо!

Алеся ЦАРЕВА.