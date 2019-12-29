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Работаем, отдыхаем, работаем – каким будет трудовой график в ближайшие недели
30.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Рабочий график в ближайшие две недели будет не совсем обычным. Посмотрите сами.
30 и 31 декабря — рабочие дни, а потом будет два выходных — 1 и 2 января.
Работаем 3 и 4 января (это пятница и суббота). И отдыхаем на мини-каникулах с 5 по 7 января.
С 8 по 10 января (среда-пятница) — снова рабочие дни, а затем опять два выходных (11 и 12 января).
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Рабочий график в ближайшие две недели будет не совсем обычным. Посмотрите сами. 30 и 31 декабря — рабочие дни, а потом будет два выходных — 1 и 2 января. ...
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