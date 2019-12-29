Работаем, отдыхаем, работаем – каким будет трудовой график в ближайшие недели

Источник материала: Горецкий вестник

Рабочий график в ближайшие две недели будет не совсем обычным. Посмотрите сами.











30 и 31 декабря — рабочие дни, а потом будет два выходных — 1 и 2 января.

Работаем 3 и 4 января (это пятница и суббота). И отдыхаем на мини-каникулах с 5 по 7 января.

С 8 по 10 января (среда-пятница) — снова рабочие дни, а затем опять два выходных (11 и 12 января).