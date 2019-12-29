Повысят пенсионный возраст и коммуналку, введут комиссию за платежи через ЕРИП. Изменения января

Источник материала: Горецкий вестник

В январе белорусов ожидает немало изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков. Бюджетникам будут по-новому рассчитывать зарплаты, семейный капитал начнут начислять в белорусских рублях, повысят пенсионный возраст, а также должны вырасти тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. TUT.BY собрал топ-10 январских изменений.







Новшества для бюджетников: зарплаты по-новому и перевод на работу в специальные центры

В январе бюджетников ожидает сразу несколько важных изменений. С января зарплаты им будут рассчитывать по новой схеме. Одно из главных изменений: тарифную ставку первого разряда, по которой сейчас рассчитывают заработки работникам бюджетных организаций, заменят на базовую ставку. Власти поясняли , что при введении новой системы оплаты труда не допускается снижение размеров зарплат, которые были до изменений. Но с оговоркой: падения зарплат не должно быть без учета премий.

В Минтруда позже пояснили , почему январские заработки в некоторых случаях могут быть ниже декабрьских. При сравнении зарплат за декабрь и январь чиновники не будут учитывать многие доплаты, которые работники могут получить в последний месяц года. К примеру, ночные смены, совмещение, замена временно отсутствующего работника, за сверхурочную работу, за выход в выходной и праздники. Если от декабрьской зарплаты отнять все эти доплаты, то в январе получки не будут ниже, чем месяцем ранее.

Еще одно изменение для бюджетников, которое начнет действовать с 1 января, — власти разрешили исполкомам создавать специальные центры, в которые будут переводить некоторых работников бюджетных организаций. Они будут выполнять ту же работу, что и прежде, но уже работая в новом центре. Среди них — бухгалтеры, финансисты, водители, специалисты по ремонту. С теми, кто откажется переходить в новые центры, будут расторгать договоры. Изменения предусмотрены президентским указом № 475 «Об обеспечении деятельности бюджетных организаций».

Семейный капитал по-новому

Власти продлили программу семейного капитала — до 31 декабря 2024 года. При этом также расширили случаи, когда можно досрочно использовать эти деньги. Досрочно потратить средства по новым правилам смогут также те семьи, которым уже назначили семейный капитал.







Семейный капитал с 1 января будут назначать в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тысячи рублей (около 10 970 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 18 сентября). Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от темпов инфляции.

С января после истечения 18 лет с даты рождения ребенка эти деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере соцобслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.

Досрочно средства семейного капитала с 1 января 2020 года можно потратить на улучшение жилищных условий многодетных семей, получение услуг в сфере образования (для оплаты обучения при получении членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования), на получение платных медуслуг, которые оказывают организации здравоохранения, а также на стоматологические услуги.

Новшества по пенсиям: повысят пенсионный возраст и страховой стаж, введут новые надбавки

С 1 января на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который нужен для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение. Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин — 57 лет, а минимальный страховой стаж для обоих полов будет равен 17,5 года.

В 2020 году также увеличат минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. В него входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В 2019 году минимальный страховой стаж составлял 17 лет, с 1 января 2020 года он увеличится на полгода до 17,5 года.







Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам, попадают в «пенсионную ловушку», они не могут претендовать на трудовую пенсию, им могут назначить только социальную: мужчины — с 65 лет, женщины — с 60 лет. Сейчас социальная пенсия составляет 115,92 рубля. По официальной статистике, в Беларуси около 3,5 тысячи человек, которые оказались в «пенсионной ловушке».

Еще одно изменение — с 2020 года белорусы, у которых есть степень доктора наук и ученое звание профессора, смогут получать надбавку к пенсии. Размер доплаты составит две базовые ставки , которые применяются для расчета зарплат бюджетников, — это 370 рублей. Но чтобы претендовать на прибавку, нужно выполнить несколько требований. Чтобы получать ежемесячную доплату, нужно подходить под несколько требований: постоянно проживать в Беларуси, иметь одновременно ученую степень доктора наук и ученое звание профессора, а также не работать на заслуженном отдыхе.

Неденоминированные деньги можно будет обменять на новые только в кассах Нацбанка

С 1 января белорусы смогут обменять неденоминированные банкноты (деньги образца 2000 года) на те, которые сейчас находятся в обращении, в кассах Нацбанка. Сделать это можно будет до 31 декабря 2021 года, напоминает регулятор. С 1 января 2022 года «старые» банкноты станут недействительными.







Сейчас обменять банкноты образца 2000 года на те, которые находятся в обращении, можно в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях и структурных подразделениях Нацбанка. Сделать это можно без ограничений и без взимания платы.

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно «старые» денежные знаки можно будет обменять на «новые» только в Нацбанке по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.

С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.

Вырастут тарифы на некоторые ЖКУ

С 1 января в Беларуси должны планово увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их рост не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой «двушки» с тремя проживающими. Уже подготовлен проект соответствующего указа, сейчас он находится на согласовании.

В МАРТ ранее рассказывали, что сейчас обсуждается, на каком варианте повышения остановиться — либо на таком же, как и в нынешнем году (рост тарифов на ЖКУ в 2 этапа), либо на каком-то другом варианте. В ближайшее время проект указа будет внесен на рассмотрение президенту.

Напомним, в этом году плановое повышение тарифов на ЖКУ разделили на 2 этапа: с 1 января — на услуги газо-, электро- и водоснабжения, водоотведения, по капремонту, санитарному содержанию вспомогательных помещений жилого дома, размеры возмещения расходов на электроэнергию (суммарно на 3,9 доллара), а с 1 июня , после завершения отопительного сезона, — на услуги теплоснабжения (на 1,1 доллара).

«Белпочта» вводит комиссию за платежи через ЕРИП

С 1 января «Белпочта» будет брать комиссию за проведение платежей через ЕРИП в своих кассах. Платежи наличными или картой через платежно-справочные терминалы подлежать комиссии не будут. Об этом сообщается на сайте почтового оператора.







Комиссия за каждый платеж на почте через ЕРИП составит 60 копеек. Ее не будут взимать за платежи, совершаемые участниками Великой Отечественной войны, платежи в бюджет, на благотворительные счета, в пользу поставщиков основных и дополнительных коммунальных услуг. Также без комиссии будут проходить платежи в пользу «Белтелекома» за телефон и телефонный сервис интеллектуальной сети (ТСИС), а также в пользу самой «Белпочты».

Власти подготовили изменения по подоходному налогу на 2020 год

В январе в Беларуси могут измениться размеры некоторых налоговых вычетов, а также суммы различных выплат, которые не облагаются подоходным налогом. Об этом говорится в проекте указа «О налогообложении».

Сумма, которую можно получить в подарок и не платить при этом налог, со следующего года увеличится с нынешних 6569 рублей до 7003 рублей (имеется в виду общая сумма от всех дарителей в течение года).

Путевки в санатории или лагеря, которые наниматель оплачивает детям сотрудников, не будут облагаться подоходным налогом в размере 888 рублей (в этом году — 833 рубля).

Различные бонусы от нанимателя (все, что не является вознаграждением за исполнение трудовых обязанностей: материальная помощь, подарки, путевки на отдых и так далее) в следующем году не будут облагаться налогом в размере 2115 рублей. В текущем году эта сумма чуть меньше — 1984 рубля. Различные подарки и призы от других организаций, которые не являются работодателем, не будут облагаться налогом в размере 140 рублей (в нынешнем году — 131 рубль). Подарки и материальная помощь от профсоюзных организаций — в размере 423 рублей (в нынешнем году — 397 рублей).







Кроме того, планируется, что с 1 января 2020 года от подоходного налога освободят единовременную выплату на оздоровление для работников бюджетных организаций, которые не являются госслужащими, военнослужащими и служащими военизированных организаций.

Также со следующего года изменятся суммы некоторых налоговых вычетов (это суммы из зарплаты, которые не облагаются подоходным налогом).

Снизят пошлину за перевес посылок и по-новому будут рассчитывать пошлину за неделимые товары

В странах ЕАЭС, в который входит и Беларусь, с января 2020 года сократят таможенную пошлину за перевес посылок из-за границы. Пошлина снизится в 2 раза — до 15% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 2 евро за 1 килограмм веса). Сейчас таможенная пошлина за превышение лимитов на посылки из-за границы в Беларуси составляет 30% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 4 евро за 1 килограмм веса). Также взимается таможенный сбор в 10 рублей.

С 1 января 2020 года белорусы также будут по новым правилам ввозить из-за границы неделимые товары, вес которых превышает 35 килограммов. Сейчас за такие товары нужно платить таможенную пошлину со всей стоимости товара, а с нового года — только с превышения лимитов по весу или стоимости. То есть белорусам станет выгоднее ввозить «тяжелые» товары.

Увеличатся минимальная зарплата и базовая величина

С 1 января 2020 года вырастет минимальная зарплата — до 375 рублей. Сейчас она составляет 330 рублей.

Минимальная заработная плата — это самый низкий допустимый размер оплаты труда для всех без исключения сфер деятельности. Проще говоря, меньше платить работнику нельзя, если он работает на полную ставку и выполняет нормативный объем работ. Если при этих условиях работнику платят меньше, это считается нарушением.

С 1 января также повысят базовую величину — с 25,5 до 27 рублей. С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы.

К примеру, пособие по безработице в Беларуси не может превышать две базовые величины. Соответственно, с нового года максимальное пособие по безработице составит 54 рубля (сейчас — 51 рубль). Пошлина за выдачу нового паспорта составит 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля), за ускоренную выдачу — еще 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля). Регистрация брака со следующего года тоже подорожает до 27 рублей (сейчас — 25,5 рубля). Еще дороже обойдется развод: первый раз — до 108 рублей (сейчас — до 102 рублей), второй и последующие — до 216 рублей (сейчас — 204 рубля).

Вместе с базовой величиной многое изменится для водителей.

Подорожают некоторые сигареты

С 1 января должны измениться цены на некоторые марки сигарет. Однако производители и импортеры пока не озвучили, как конкретно поменяется их стоимость. Причина — планируются изменения налогового законодательства с 1 января 2020 года, пояснили в Министерстве по налогам и сборам.







На 2020 год запланировано повышение ставок акцизов на табачную продукцию в Беларуси на 15%. Соответственно вырастут и розничные цены.

В нашей стране продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января 2019 года ставку подняли до 20,71 рубля (в 2018 году было 18,83 рубля), второй категории — до 52,21 рубля (было — 47,46 рубля), для третьей — до 59,86 рубля (было — 54,42 рубля).

Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа повышаются цены на те или иные сигареты и вводятся в продажу новые марки. Список сигарет, которые подорожают, и максимальные цены можно посмотреть на сайте МНС.

