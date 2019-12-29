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Повысят пенсионный возраст и коммуналку, введут комиссию за платежи через ЕРИП. Изменения января
30.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В январе белорусов ожидает немало изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков. Бюджетникам будут по-новому рассчитывать зарплаты, семейный капитал начнут начислять в белорусских рублях, повысят пенсионный возраст, а также должны вырасти тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги.
Новшества для бюджетников: зарплаты по-новому и перевод на работу в специальные центры
В январе бюджетников ожидает сразу несколько важных изменений. С января зарплаты им будут
В Минтруда позже
Еще одно изменение для бюджетников, которое
Семейный капитал по-новому
Власти
Семейный капитал с 1 января будут назначать в белорусских рублях. Его базовый размер составит 22,5 тысячи рублей (около 10 970 долларов в пересчете по курсу Нацбанка на 18 сентября). Эту сумму обещают ежегодно индексировать в зависимости от темпов инфляции.
С января после истечения 18 лет с даты рождения ребенка эти деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования, получение услуг в сфере соцобслуживания, здравоохранения, формирование накопительной пенсии матери.
Досрочно средства семейного капитала с 1 января 2020 года можно потратить на улучшение жилищных условий многодетных семей, получение услуг в сфере образования (для оплаты обучения при получении членами семьи среднего специального или высшего образования в государственных учреждениях образования), на получение платных медуслуг, которые оказывают организации здравоохранения, а также на стоматологические услуги.
Новшества по пенсиям: повысят пенсионный возраст и страховой стаж, введут новые надбавки
С 1 января на полгода
В 2020 году также увеличат минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии. В него входит только то время, когда вы работали и работодатель платил за вас страховые взносы в Фонд соцзащиты. В 2019 году минимальный страховой стаж составлял 17 лет, с 1 января 2020 года он увеличится на полгода до 17,5 года.
Белорусы, которые не выработали страховой стаж по новым правилам,
Еще одно изменение — с 2020 года белорусы, у которых есть степень доктора наук и ученое звание профессора,
Неденоминированные деньги можно будет обменять на новые только в кассах Нацбанка
С 1 января белорусы
Сейчас обменять банкноты образца 2000 года на те, которые находятся в обращении, можно в банках, небанковских кредитно-финансовых организациях и структурных подразделениях Нацбанка. Сделать это можно без ограничений и без взимания платы.
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно «старые» денежные знаки можно будет обменять на «новые» только в Нацбанке по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.
С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.
Вырастут тарифы на некоторые ЖКУ
С 1 января в Беларуси должны планово увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Их рост не должен превысить 5 долларов в эквиваленте в расчете для типовой «двушки» с тремя проживающими. Уже
В МАРТ ранее рассказывали, что сейчас обсуждается, на каком варианте повышения остановиться — либо на таком же, как и в нынешнем году (рост тарифов на ЖКУ в 2 этапа), либо на каком-то другом варианте. В ближайшее время проект указа будет внесен на рассмотрение президенту.
Напомним, в этом году плановое повышение тарифов на ЖКУ
«Белпочта» вводит комиссию за платежи через ЕРИП
С 1 января «Белпочта»
Комиссия за каждый платеж на почте через ЕРИП составит 60 копеек. Ее не будут взимать за платежи, совершаемые участниками Великой Отечественной войны, платежи в бюджет, на благотворительные счета, в пользу поставщиков основных и дополнительных коммунальных услуг. Также без комиссии будут проходить платежи в пользу «Белтелекома» за телефон и телефонный сервис интеллектуальной сети (ТСИС), а также в пользу самой «Белпочты».
Власти подготовили изменения по подоходному налогу на 2020 год
В январе в Беларуси
Сумма, которую можно получить в подарок и не платить при этом налог, со следующего года увеличится с нынешних 6569 рублей до 7003 рублей (имеется в виду общая сумма от всех дарителей в течение года).
Путевки в санатории или лагеря, которые наниматель оплачивает детям сотрудников, не будут облагаться подоходным налогом в размере 888 рублей (в этом году — 833 рубля).
Различные бонусы от нанимателя (все, что не является вознаграждением за исполнение трудовых обязанностей: материальная помощь, подарки, путевки на отдых и так далее) в следующем году не будут облагаться налогом в размере 2115 рублей. В текущем году эта сумма чуть меньше — 1984 рубля. Различные подарки и призы от других организаций, которые не являются работодателем, не будут облагаться налогом в размере 140 рублей (в нынешнем году — 131 рубль). Подарки и материальная помощь от профсоюзных организаций — в размере 423 рублей (в нынешнем году — 397 рублей).
Кроме того, планируется, что с 1 января 2020 года от подоходного налога освободят единовременную выплату на оздоровление для работников бюджетных организаций, которые не являются госслужащими, военнослужащими и служащими военизированных организаций.
Также со следующего года изменятся суммы некоторых налоговых вычетов (это суммы из зарплаты, которые не облагаются подоходным налогом).
Снизят пошлину за перевес посылок и по-новому будут рассчитывать пошлину за неделимые товары
В странах ЕАЭС, в который входит и Беларусь, с января 2020 года
С 1 января 2020 года белорусы также
Увеличатся минимальная зарплата и базовая величина
С 1 января 2020 года
Минимальная заработная плата — это самый низкий допустимый размер оплаты труда для всех без исключения сфер деятельности. Проще говоря, меньше платить работнику нельзя, если он работает на полную ставку и выполняет нормативный объем работ. Если при этих условиях работнику платят меньше, это считается нарушением.
С 1 января также
К примеру, пособие по безработице в Беларуси не может превышать две базовые величины. Соответственно, с нового года максимальное пособие по безработице
Вместе с базовой величиной многое изменится для водителей.
Подорожают некоторые сигареты
С 1 января должны
На 2020 год
В нашей стране продают сигареты трех ценовых категорий, для каждой из которых установлена отдельная ставка акциза. Так, для первой ценовой категории с 1 января 2019 года ставку подняли до 20,71 рубля (в 2018 году было 18,83 рубля), второй категории — до 52,21 рубля (было — 47,46 рубля), для третьей — до 59,86 рубля (было — 54,42 рубля).
Белорусские производители и импортеры сигарет могут каждый месяц декларировать максимальные розничные цены на сигареты и другие табачные изделия. Как правило, с 1 числа
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В январе белорусов ожидает немало изменений, которые могут повлиять на толщину кошельков. Бюджетникам будут по-новому рассчитывать зарплаты, семейный капитал...
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