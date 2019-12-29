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Ноутбук с дополнительным экраном: обзор Asus ZenBook Pro 15 UX580GD

30.12.2019 10:11 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Обзор бизнес-ноутбука Asus ZenBook Pro 15 UX580GD

15-дюймовый ноутбук позиционируется как мощная рабочая станция с возможностью запускать и современные игры. Его ключевая особенность – тачпад нового поколения, который называется скринпад. Он теперь выполняет роль небольшого второго экрана, куда выводятся специальные приложения ScreenPad Apps (календарь, калькулятор и прочие).

Шестиядерная мощь на рабочей системе

Ноутбук основывается на шестиядерном процессоре i9-8950HK от Intel. Это один из самых производительных чипсетов в линейке процессоров для ноутбуков. Базовая частота процессора в 2,9 Ггц может разгоняться до 4,8 ГГц в режиме Turbo Boost.


Кроме встроенного графического ядра, девайс оснащен видеокартой Nvidia GeForce GTX 1050 с 4 ГБ GDDR5, что, в свою очередь, позволяет использовать его и для игр. С учетом наличия оперативной памяти на 16 Гб поиграть удастся в большинство современных тайтлов, правда на средних настройках графики.

Что касается основной направленности ноутбука – для работы и бизнеса, то здесь он справляется со своими задачами по всем фронтам. Ресурсоемкие приложения и программы запускаются и работают без проблем.

Почти безрамочный экран

Дизайн ноутбука выполнен в классическом деловом стиле – ничего лишнего, только стильный внешний вид и ультратонкие рамки. К слову, учитывая производительность машины, инженеры компании смогли уместить всю техническую начинку в довольно компактный и тонкий форм-фактор. Вес ноутбука даже с зарядным устройством не превышает 2,5 кг.


Рабочая поверхность выполнена в черном матовом цвете с симпатичным экраном скринпада (о нем позже). Она немаркая, и следы от рук не появляются даже после нескольких дней активного использования. Клавиатура островного типа с увеличенным расстоянием между клавишами максимально эргономична и учитывает возможность длительной работы за устройством. Трехуровневая подсветка позволит комфортно работать и ночью.

Ноутбук ASUS ZenBook Pro 15 UX580GD оснащен 15,6-дюймовым экраном с сенсорной IPS(AHVA)-матрицей AU Optronics B156ZAN03.1. Стеклянное покрытие матрицы и светодиодная подсветка выдают максимальную яркость на уровне 400 кд/м². Максимальное разрешение экрана достигает 3840×2160.


Экран также обладает расширенным цветовым охватом, выдавая больше оттенков и насыщенные цвета. Широкие углы обзора и качественная подсветка позволяют работать за девайсом даже при ярком солнечном свете.

За звук в Asus ZenBook Pro 15 UX580GD отвечает специальная аудиосистема с двумя динамиками, выдающая качественный уровень акустики. Даже при максимальной громкости не появляется дребезжание или посторонние звуки.

Скринпад

Ключевой фишкой устройства стало новое поколение тачпада – скринпад. Устройство сочетает функции кликпада и сенсорного экрана. Его размер составляет 5,5 дюймов, а разрешение достигает 1920х1080 точек. Его можно использоваться, выводя на мини-экран отдельные приложения, вроде калькулятора или календаря. А также как дополнительную цифровую клавиатуру или в виде проигрывателя музыки.


Он также синхронизируется со смартфоном, отображая входящие и исходящие вызовы, задачи в календаре и другие рабочие вопросы.


Идеальный рабочий инструмент

ASUS ZenBook Pro 15 UX580GD вышел серьезной рабочей системой с очень стильным дизайном и любопытной особенностью в виде скринпада. Его производительности с головой хватает для решения всех рабочих задач, а также еще остается на запуск игр и развлечений. Можно смело заявлять, что компания создала идеальный рабочий инструмент для деловых задач.

Ноутбук с дополнительным экраном: обзор Asus ZenBook Pro 15 UX580GD

*Это партнерский материал, УНП 191623092

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Теги: Новости, Минск
 
 
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