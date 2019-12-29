|
Как изменился Биг-Бен после реставрации?
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Британцы встретят Новый год под бой Биг-Бена. С часовой башни Елизаветы сняли строительные леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реставрационные работы начались два года назад и стали самыми масштабными за всю историю лондонской достопримечательности. Специалисты отремонтировали каменный фасад башни, а также перекрасили металлоконструкции. Стрелки всемирно известных часов теперь не черные, а темно-синие. По словам историков, это и есть их первоначальный цвет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Великобритании. Британцы встретят Новый год под бой Биг-Бена. С часовой башни Елизаветы сняли строительные леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)