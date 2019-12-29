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Как изменился Биг-Бен после реставрации?

30.12.2019 10:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Британцы встретят Новый год под бой Биг-Бена. С часовой башни Елизаветы сняли строительные леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Реставрационные работы начались два года назад и стали самыми масштабными за всю историю лондонской достопримечательности. Специалисты отремонтировали каменный фасад башни, а также перекрасили металлоконструкции. Стрелки всемирно известных часов теперь не черные, а темно-синие. По словам историков, это и есть их первоначальный цвет.

Как изменился Биг-Бен после реставрации?

Как изменился Биг-Бен после реставрации?

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Новости Великобритании. Британцы встретят Новый год под бой Биг-Бена. С часовой башни Елизаветы сняли строительные леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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