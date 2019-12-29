Сергей Варивода: Подорожание легковых автомобилей неизбежно

Источник материала: Ежедневник





Изменение механизма компенсации утилизационного сбора в Российской Федерации требует пересмотра прогноза роста цен на авторынке в начале 2020 года

Оптимизм игроков авторынка, в том числе и мой, в части умеренного влияния новых ставок утилизационного сбора в России на цены в Беларуси, похоже, не имеет под собой оснований. Наш раннедекабрьский прогноз требует корректировки с учетом принятых в конце уходящего года правительством Российской Федерации неожиданных решений по новому механизму компенсации утилизационного сбора.

Напомню, кроме обычной для автопроизводителей практики начинать новый год с новых цен, компенсирующих накопленную с момента предыдущего повышения инфляцию, год наступающий Россия встречает с новыми ставками утилизационного сбора на производимые и ввозимые автомобили.

Новые ставки утилизационного сбора, призванные компенсировать последнее снижение ставок таможенной пошлины на импортные автомобили в соответствии с обязательствами Российской Федерации, принятыми при вступлении в ВТО, и сохранить хоть какую-то привлекательность производства в России для инвесторов, с 1 января 2020 года существенно повышаются. В сегменте новых наиболее популярных марок ставки повышаются в среднем на 110,7% (при этом на 46% для автомобилей с объемом двигателя до 1,0 литра, на 112,4% для автомобилей с объемом двигателя 1,0 -2,0 литра и на 145% для автомобилей с двигателями более 3,5 литра).

Предыдущий прогноз об умеренном влиянии повышенных ставок в России на внутри белорусские цены учитывал действующий до конца года механизм полной компенсации российским автопроизводителям уплаченных в бюджет сумм утилизационного сбора. При такой формуле – «ты мне, я тебе», абсолютный размер сбора практически не имеет значения.

Но всему приходит конец. В особенности бюджетным льготам. «Под елочку» российское правительство устами вице-премьера Дмитрия Козака заявило о новом механизме распределения промышленных субсидий, призванных компенсировать автопроизводителям расходы на уплату утильсбора.

Новый порядок основан на уровне локализации производства, причем не вообще, а персонально по каждой субсидируемой модели. В 2020 году только 50% компенсаций выплачиваются за наличие СПИК (специнвестконтракт с автопроизводителем), остальная часть — в соответствии с фактической локализацией (считается по балльной системе). С 2021 года 75% компенсаций будут выплачиваться по фактической локализации, с 2022 года — 100%.

Уровень локализации определяется по бальной системе. Для полной компенсации уплаченного утильсбора в 2020-2021 годах требуется набрать по конкретной модели не менее 1 500 баллов. Уже это не просто. Ведь даже наличие технологических операций по сварке и окраске кузова дают всего 900 баллов.

Если правительство России под давлением лоббистов не «включит заднюю», то к 2028 году уровень локализации для полной компенсации взлетит до нереальных 5 400 баллов!

Итак, три основных фактора будут давить на цены вновь ввозимых в Беларусь и производимых в Российской Федерации легковых автомобилей: инфляция промышленных цен в России, снижение уровня компенсации утильсбора российским производителям и 5-процентная девальвация белорусского рубля к российскому в конце текущего года.

С учетом избыточных стоков ранее ввезенных автомобилей у белорусских автодилеров изменение цен будет плавным и у большинства игроков авторынка уже идет. При этом автопроизводители и дилеры вряд ли смогут себе позволить отказаться от бонусных программ и скидок. Вопрос только от какой базовой цены.

А что же белорусский автопром? Здесь в моменте картина выглядит значительно лучше. Доллар, в котором производится уплата за машинокомплекты из Китая, слабеет по отношению к российскому рублю. Утилизационный сбор отечественные автопроизводители не уплачивают. На внутреннем рынке. А вот условия доступа на рынок российский, похоже, будут изменяться и далеко не в лучшую сторону.

Распоряжением правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 года № 2942-р предусмотрена разработка предложений по формированию механизма балльной оценки локализации продукции автомобилестроения на территориях государств - членов Евразийского экономического союза (в том числе единых требований к свободному обращению автомобилей на территориях государств - членов Евразийского экономического союза) с внесением в Евразийскую экономическую комиссию проекта нормативного правового акта.

Похоже, доступ на автомобильный рынок может стать еще одним «полем битвы» союзников.

И в качестве эпилога. Пожалуй, я пока воздержусь от корректировки прежнего «нулевого» прогноза на 2020-й год. Слишком много неизвестных даже для краткосрочного прогнозирования за день до Нового года! Думаю, что в поисках автомобилей «по старым ценам» потребители будут активны в дилерских автосалонах в первом квартале и рынок в начале года удержится на прежнем уровне.

Покупателям выгодных приобретений, а дилерам хороших продаж! С Новым годом!