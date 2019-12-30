Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемые жители Минщины!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом!

В канун этого яркого торжества мы по доброй традиции провожаем год уходящий, который каждому из нас принес что-то хорошее.

Богатым на события он выдался и для нашего родного края. Минская область продолжала уверенно идти вперед. Открывались новые производства, внедрялись современные технологии, возводились жилые массивы, школы, дома культуры, медицинские учреждения, объекты спорта и туризма.

Область увеличила экспортный потенциал, расширив географию поставок своей продукции.

Восхищали талантом наши артисты, художники, мастера ремесел и народных промыслов.

Громко заявили о себе школьники Минщины, став призерами и победителями республиканских и международных олимпиад, мировых первенств по техническим видам спорта.

Высоко подняли флаг страны атлеты Минской области, которые завоевали десятки наград разного достоинства на самых престижных турнирах мира и Европы. В том числе внесли большой вклад в общую медальную копилку Беларуси на Вторых Европейских играх, проходивших этим летом в Минске.

Хочу высказать слова глубокой признательности работникам промышленности и сельского хозяйства, учителям и врачам, деятелям науки и культуры, строителям и предпринимателям, сотрудникам социальных служб, правоохранительных органов, людям всех профессий, благодаря которым Минская область занимает лидирующие позиции во многих ключевых сферах деятельности.

Друзья! В наступающем году нас ждет немало трудных, но интересных дел. Чтобы решить масштабные задачи, которые мы перед собой ставим, необходимо сохранять единство, быть нацеленными на результат и верить в свои силы. Пусть нам сопутствует удача.

Хочу пожелать, чтобы в Новом году в ваших домах было как можно больше веселья и радости. Чтобы ваша жизнь была наполнена приятными сюрпризами, незабываемыми встречами, любовью и взаимопониманием.

Мира и счастья вам, дорогие земляки!

С Новым годом!

Председатель Минского областного

исполнительного комитета А.Г. Турчин.





Уважаемые несвижане

и жители района!

Несвижский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов искренне поздравляют вас с Новым 2020 годом!

Уходит в прошлое 2019 год, но с нами остаются тот опыт, те достижения и победы, которые он принес.

Искренние слова благодарности за добросовестный труд сегодня мы выражаем всем труженикам промышленной сферы района. На лицо устойчивый экономический рост: достигнуты достойные показатели по производству продукции, объему внешней торговли, розничному товарообороту, росту реальной заработной платы.

Для работников агропромышленного комплекса района 2019 год также был годом напряженной работы. Благодаря грамотному труду сельчан в растениеводстве и животноводстве получены достойные, одни из лучших в Минской области и республике результаты.

Успешно сработал в уходящем году и наш строительный комплекс — выполнены все плановые задания. Также, благодаря нашим строительным организациям и вам, уважаемые жители района, был реализован масштабный проект — благоустройство набережной Бернардинского пруда.

Очень много было сделано в 2019 году по укреплению материальной базы учреждений здравоохранения, образования, спорта и туризма, культуры. Поэтому работникам этих учреждений — педагогам, врачам, работникам культуры, социального обслуживания населения, физкультуры и спорта, идеологическим и профсоюзным работникам, а также работникам торговли и бытового обслуживания, особые слова благодарности — огромное спасибо всем вам за ваш добросовестный труд.

Дорогие друзья!

Пусть наступающий 2020 год принесет мир в наши семьи, тепло и свет в каждый дом, покой и любовь в каждое сердце, звонкий дет-ский смех в каждую семью! Пусть в Новом году сбудутся ваши самые добрые, самые светлые и заветные мечты. Здоровья, радости, счастья и успехов вам, несвижане и жители района!

С Новым 2020 годом!





Паважаныя жыхары Нясвіжчыны!

Ад усёй душы віншую вас з надыходзячым Новым годам! Новы Год — гэта не проста пачатак новага календара, гэта новыя надзеі, поспехі, перамогі. Мы з упэўненасцю глядзім у заўтрашні дзень і ў нас ёсць усе падставы для аптымізму — ясныя і канкрэтныя планы сацыяльна-эканамічнага развіцця, рэальныя магчымасці іх увасаблення ў жыццё.

Хай у новым годзе вашымі пастаяннымі спадарожнікамі будуць поспех і добры настрой, хай радасць ад здзяйснення мар і жаданняў ніколі не пакідае вас. Няхай пануе ў дамах утульнасць, а ў сем’ях — лад і любоў. Жадаю вам моцнага здароўя, шчасця і дабрабыту!

Уладзімір ЛУК’ЯНАЎ,

член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу

Рэспублікі Беларусь.





Паважаныя жыхары Нясвіжчыны!

Праз некалькі дзён наступіць Новы, 2020 год. Адыходзячы год запомніцца нам важнымі палітычнымі падзеямі ў Беларусі, рэалізацыяй значных эканамічных праектаў, перамогамі і дасягненнямі працаўнікоў усіх сфер дзейнасці. Прыемна, што наш раён таксама ўносіць значны ўклад у развіццё ўсёй Міншчыны і нашай рэспублікі. Дзякуй вам за вашу пачэсную працу і прафесіяналізм.

На Новы год мы загадваем жаданні, абдумваем планы, спадзяёмся на ўсё самае лепшае. Няхай надыходзячы год падорыць усім нам бадзёрасць, аптымізм, добрае здароўе, яркія падзеі, стане часам рэалізацыі грандыёзных праектаў, ідэй.

Дазвольце павіншаваць вас і вашы сем’і са святам і пажадаць дабрабыту, міру, кахання, шчасця, радасці.

З павагай Іван МАМАЙКА,

дэпутат Палаты прадстаўнікоў

Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.





Паважаныя несвіжане і жыхары раёна!

Будуючы планы на надыходзячы год мы заўсёды спадзяемся на лепшае, марым, загадваем жаданні. Хочацца пажадаць, каб усё, што вы задумалі і загадалі на Новы Год, збылося. Каб вы і вашы блізкія былі здаровыя і шчаслівыя, каб у справах суправаджаў поспех, а любоў напаўняла вас і вашы дамы. Каб непагадзі праходзілі міма, а над галавой заўсёды свяціла сонца. Хай наступны год будзе поўны спраў-джаных надзей, дасягнутых мэт і прыемных адкрыццяў!

З надыходзячым Новым годам!

Мікалай РАДАМАН,

дэпутат Мінскага абласнога савета дэпутатаў,

старшыня рэспубліканскага аграпрамысловага Саюза “БелАПС”,

старшыня праўлення СВК “Агракамбінат Сноў”.





Дорогие несвижане!

Самый добрый и волшебный праздник вот-вот постучится в двери каждого из нас, праздник чудес и подарков, праздник надежды и веры в лучшее — Новый год! Вместе с ним в наших сердцах поселится счастье, надежда и вера в лучшее. Новый год — время чарующих событий. С боем курантов каждый из нас мысленно оглядывается на прожитый год и непременно спешит загадать желание на год грядущий.

Я от всей души хочу пожелать, чтобы ваши мечты претворились в жизнь, чтобы 2020 год стал годом перемен к лучшему, подарил вам ежедневную радость, тепло и уют домашнего очага, крепкое здоровье и любовь, призвание и благоденствие. Пусть трудности обходят вас стороной, удача помогает во всех начинаниях, а многочисленные жизненные победы позволяют покорять вам самые высокие вершины.

С Новым годом! С новым счастьем!

Людмила Витко,

депутат Минского областного Совета депутатов, директор

Несвижской центральной районной библиотеки им. П. Пронузо.