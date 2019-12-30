Мамкин хулиган, Дед Мороз, Васька пилот и другие. Кто и как поздравляет брестчан с Новым годом

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы традиционно собираем в одной статье поздравления для брестчан с Новым годом. Если вы хотите добавить сюда ваше - присылайте на admin@virtualbrest.com. Кстати, материал про куда пойти на Новый год по ссылке .





Вашему вниманию - самые сердечные поздравления для 1000-летнего Бреста! Портал Виртуальный Брест присоединяется к пожеланиям и желает всего самого хорошего - здоровья, радости, мира, счастья и интересных новостей.

Поздравляем с наступающим Новым годом!





Пусть 2020-й год принесет благополучие и гармонию, исполнение желаний и осуществление новых замыслов, принесет финансовую стабильность и новые успехи!

Пусть в Номом году будут только добрые новости и приятные события! И пусть в наступающем 2020 году всегда остается место для Чудес и Волшебства!

С НОВЫМ ГОДОМ!!!

Шаноўныя сябры, калегі, мастакі і мастачкі, віншуем усіх з надыходзячым 2020 годам!

Галерэя сучаснага мастацтва «Ў» жадае вам прыемных адкрыццяў, энергіі, утульнасці, унутраных сіл і святла! Клапаціцеся пра сябе і пра адзін аднаго. І галоўнае памятайце, што мастацтва ва ўсім і ва ўсіх нас. Дзякуем вам за падтрымку, удзел і ўвагу да нашых праектаў.



Да сустрэчы ў новым годзе. Наш дом там, дзе мы з вамі разам!













Поздравление Председателя Госпогранкомитета с наступающим Новым годом и Рождественскими праздниками

Уважаемые военнослужащие и работники органов пограничной службы! Дорогие ветераны! Примите теплые и сердечные поздравления с наступающим Новым годом и Рождественскими праздниками!





Уходящий 2019 год был непростым как для всей нашей страны, так и для органов пограничной службы. Нам удалось многое сделать и усовершенствовать все направления оперативно-служебной и иной деятельности органов пограничной службы. Каждый из нас внес свой необходимый и значительный вклад в обеспечение пограничной безопасности нашего государства.

Уважаемые коллеги! Осталось совсем немного времени, когда вступит в свои права Новый 2020 год. Подводя итог уходящего года, выражаю признательность всем Вам, кто честно, добросовестно и бескомпромиссно выполнял свой служебный и гражданский долг, стоял на страже экономических и политических интересов государства, вносил своим ратным трудом достойный вклад в общее дело обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь на Государственной границе.

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения. Всегда быть полными оптимизма и жизненной энергии.Пусть все невзгоды и разочарования останутся в уходящем году, а все мечты и пожелания свершатся в наступающем!

Поздравление Председателя Следственного комитета Ивана Носкевича с Новым годом





Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!

Мы всегда встречаем эти дни с особыми чувствами: надежды и веры в завтрашний день. Волшебная атмосфера новогодних праздников несет в каждый дом уют, гармонию и теплоту. Свет этих дней остается в душе каждого из нас, согревая в сложные минуты.

Новый год – время подводить итоги, оценивать результаты, смотреть в будущее и строить смелые планы. Он обновляет не только даты в календаре, но и дает отсчет новому отрезку жизни, который нужно провести в гармонии с самим собой и с максимальной отдачей для других людей.

Следователь – особая профессия. Каждый день мы посвящаем себя всем тем сложным ситуациям, в которых нам предназначено разобраться, тем преступлениям и уголовным делам, которые расследуем. Хочу поблагодарить всех и каждого из вас за преданность делу и достигнутые в уходящем году результаты в служебной деятельности. Пусть в Новом году уверенность в собственных силах, оптимизм, беспристрастие и стремление идти до конца даже в самых сложных ситуациях станут магистральными направлениями в деле торжества закона и справедливости на благо нашей страны.

Искренне надеюсь, что наступающий 2020 год будет шагом вперед и новым вызовом, который привнесет еще больше конструктива в работу, сплоченности в коллективы, подарит неиссякаемую энергию и много приятных моментов, которые надолго запомнятся.

От всей души желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, мира, добра и семейного благополучия!

Можно добавить ваше фото или видео поздравление в комментариях!

(обновляется до 1 января включительно)