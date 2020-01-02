В Польше зарегистрирована вспышка опасного для людей птичьего гриппа

Источник материала: Ежедневник





Птичий грипп в Польше обнаружили на индюшиных фермах. На убой могут отправить около 40 тыс. птиц.

По словам президента Польской ассоциации селекционеров и птицеводов Анджея Даниелака, в радиусе 3 км под угрозой заражения три фермы, пишет Reuters .

«Ветеринарные службы в этой ситуации внедряют процедуры ликвидации вирусов», — цитирует Reuters пресс-релиз.

В документе отмечается, что вирус был подтипом высокопатогенного птичьего гриппа H5N8. Он является угрозой и для людей. Среди принимаемых мер также закрытие дорог в направлении района вспышки вируса.