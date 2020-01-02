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Сегодня банки не работают с юрлицами
Источник материала: Партизан
Сегодня беларусские банки не будут обслуживать субъекты хозяйствования. Соответствующее решение было принято Нацбанком еще в прошлом году.
3 января проводится доработка автоматизированных систем банков, ЕРИП и «Банка развития» с целью обеспечения взаимодействия с АИС Национального банка.
Приостановка обслуживания юрлиц и ИП позволит банкам провести корректный запуск доработанных автоматизированных систем.
Услуги физлицам сегодня оказываются в полном объеме.
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Сегодня беларусские банки не будут обслуживать субъекты хозяйствования. Соответствующее решение было принято Нацбанком еще в прошлом году.
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