«Гибридная война» РФ против Беларуси: процесс пошел

Если отталкиваться от исторических параллелей, то 2020 год в Беларуси слишком напоминает 2013-й в Украине. Не полностью, конечно, присутствуют элементы 1989 года в Румынии, но явно видно: наша страна стоит на пороге перемен, ведь Лукашенко все сложнее удержать свою власть, она же «стабильность» – слишком много внутренних и внешних факторов сошлись воедино.





Наверное, к сожалению, но разрешить их с помощью его традиционных «обещалок» уже не получится, ведь главная проблема заключается в том, что Россия более чем реально развязала необъявленную «гибридную войну» со всем миром, а в таких условиях «политические кредиторы» начинают требовать определиться: Беларусь – «ты с нами или против нас».









А самая большая беда заключается в том, что все больше и больше деградируя экономически по всем показателям, РФ уже практически не в состоянии «покупать лояльность дружественных стран» и в решении насущного для себя, хотя и крайне неактуального для современных реалий вопроса: «собирание земель русских» все чаще переходит к «силовому сценарию», «гибридному» или вооруженному вмешательству.

Призрак прошлого, или План “Б”

Нашей страны это не коснется, ведь «мы же братья»? Увольте, пересмотрите видео 2014 года из Крыма, когда вооруженных до зубов русских «ихтамнетов» и регулярные войска вооруженных сил РФ безоружные украинцы уговаривали хотя бы не стрелять, к чему, в отличии от них, россияне были полностью морально готовы. Имперский дух, знаете ли, с ним легко на курок нажать, даже если в прицеле «свои».





Вероятность «гибридной войны» или открытого вторжения, не только, кстати, в Беларусь, становится все выше в первую очередь из-за того, что одна из главных «многоходовок» Путина, начатая в далеком уже 2007 году с созданием прообраза Таможенного союза, который как раз в интервале 2020-2025 годов и должен был трансформироваться в структуру с наднациональными надстройками, полностью провалилась.





По замыслу Кремля это должно было привести к фактическому возрождению СССР в федеративной форме с участием России, Украины, Казахстана и Беларуси, и именно поэтому от нашей страны с Союзным государством на некоторое время практически «отстали»: зачем, если была более глобальная цель?





Украина сказала: «до свидания», трогать сейчас еще и Казахстан для РФ себе дороже, вот и «всплыл» призрак прошлого, он же «вариант Б», объединение РФ и Беларуси.





Не будем трогать причины (зачем это Путину), их слишком много, скажем, что для него это критически важно, а для нашей страны и непосредственно для Лукашенко это же создает колоссальные вызовы и проблемы.





Лукашенко лихорадочно ищет союзников

Понимая такие расклады, Александр Григорьевич в последнее время резко активизировался, «проявляет строптивость» при, например, переговорах о нефти, посылает Кремлю разнообразные месседжи типа «мы суверенное государство и нас лучше не трогать» и пытается найти для себя союзников из числа влиятельных мировых «игроков».





Надо отметить, ситуация к таким поискам действительно располагает, ведь в «китайском кредите» для Беларуси, кроме неких гарантий Пекина для Минска , существует также «второе дно»: сам факт его выдачи как бы говорит – Китай считает: Россия настолько ослабла, что он может в принципе «зайти» на территории, которые Кремль считает своими.





РФ, кстати, ответила «крайне жестко» в формате, который, кроме смеха, ничего не вызывает: запретила поставки китайских яблок и цитрусовых, как всегда наказав лишь жителей своего же Дальнего Востока и Сибири.





Кроме того, «китайский кредит» судя по всему был выдан под «личные гарантии» Лукашенко, который таким образом пытается получить от Пекина «охранную грамоту» для себя. Вместе с тем он понимает, что ее для Кремля будет недостаточно и, в своем любимом «многовекторном стиле», посмотрел и в сторону Запада.

Визит Помпео отложен только на время

Кроме уже всем известных вещей, довольно многое должен был определить визит в Беларусь госсекретаря США Майка Помпео. Но визит не состоится, ведь Россия, полностью в соответствии с нормами «гибридной войны» нанесла упреждающий удар – с помощью своего союзника Ирана организовав штурм американского посольства в Багдаде.





Скажете, при чем тут Россия, если «мирные иракские граждане» выразили недовольство Америкой, тем более МИД Ирана «с порога» все обвинения отверг?





Все не совсем так, во-первых посольство штурмовали изначально проиранские шииты, а руководил ими Абу Махди аль-Мухандис, один из лидеров группировки Хадш аш-Шааб и правая рука иранского генерал-майора Исламского революционного гвардейского корпуса Касема Сулеймани, который одновременно является командующим силами Кудс, отвечающими за специальные операции.









Во-вторых, только 31 декабря в Международный аэропорт Багдада прибыло десять пассажирских самолетов из Ирана, Бейрута и Дамаска, что позволило Ирану ввезти в Ирак силы, которые и осуществили данную провокацию.





Да, исполнитель – Иран, который, может и не в ближайшее время, но – «доиграется», ведь его реально ничем не обоснованная внешняя экспансия, на фоне серьезнейших внутренних проблем, ни к чему другому кроме сценария на выбор, который уже прошли его соседи Ирак, Сирия или Афганистан, судя по всему, не ждет.





А вот «заказчиком» этого события, отменившего «мультивизит» Помпео в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр, с большой долей вероятности является Россия, здесь, только исходя из перечня стран понятно, «кому это выгодно», да и «почерк» российских спецслужб ни с чем не спутаешь.





Действительно, практически перед каждым «знаковым» событием происходит нечто, как правило связанное с терактами или дестабилизацией, что или отменяет важную встречу, или позволяет России изменить его повестку дня на более для нее удобную: «давайте вместе бороться с терроризмом».





Вначале это было в диковинку, но поскольку таких «совпадений», в которых потом «российский след» находят, уже легко можно с десяток насчитать, это рассматривается исключительно как очередное проявление «гибридной войны» и никак иначе, что в реальности ею и является.





Но здесь есть одна-единственная проблема: такие действия только оттягивают ситуацию во времени, но не изменяют ее. Это прекрасно понимают в Кремле, и отмена визита Помпео – это всего лишь перенос сроков его визита. Путин лишь выиграл время, возникает вопрос: для чего?





Благодаря «китайскому кредиту» решить «беларуский вопрос» традиционным способом: за счет экономического давления и шантажа явно не удастся.





Действительно, руководство нашей страны после его получения сильно «оживилось» в том числе в принципиальном вопросе – «нефтяных» переговорах, уже пошли разговоры о «европейском» реверсе для Беларуси по примеру газа для Украины, что, кстати, абсолютно реально.





Не будем рассматривать, почему России важно создание Союзного государства, по данному вопросу писано-переписано достаточно, отметим – ставки для Кремля очень высоки. Попробуем сконцентрироваться на другом: что ждет нашу страну?





Судя по всему, ничего хорошего. То, что мы наблюдаем прямо сейчас, свидетельствует: «процесс пошел», и до «гибридной войны» России с Беларусью уже полшага, а может она уже и начата, просто мы пока этого еще не заметили? Так какие кремлевские сценарии для нашей страны наиболее возможны?

Раскачать ситуацию

Открытое военное вторжение все же маловероятно, тут «спасибо» Украине, ведь несмотря на вполне сопоставимую с нашей страной «подготовку процесса», Россия все-таки здорово на ней «обожглась». Блицкрига не вышло, вдумайтесь: уже почти шесть лет войны, это очень много – вторая такая же может подкосить «государство российское».





Причем, как показал украинский опыт, не помогли «засланные казачки», Московский патриархат или миллиарды долларов на пропаганду, ведь народ, который любит свою страну, победить нельзя.





В Москве также учитывают и опросы в нашей стране, которые свидетельствуют, что беларусы в своей массе стать очередным регионом России желанием не горят. Да и значительных «анклавов» российского присутствия в виде крупных военных баз на нашей территории все же нет – как некой опоры, которая сильно в свое время помогла России с аннексией Крыма.





Остается самый «простой» для Кремля путь: дестабилизация в стране с одновременным отстранением от власти Лукашенко, что, как бы к нему кто не относился, создаст хоть и временную, но ситуацию вакуума власти, что свойственно странам, в который диктатор «ушел на покой» и по какой-либо причине с «преемником» у него не сложилось.





В таком контексте невозможно не согласится с историком Сергеем Климовским: фильм Сюзанны Брандштаттер (Susanne Brandstätter) «Checkmate: Strategy of a Revolution», более корректный перевод которого действительно: «Шахматы – стратегия революции», рассказывающий о событиях в Румынии в 1989 году, приведших к свержению и гибели Чаушеску – это как бы намек: «до тебя тоже могут добраться», причем в фильме в реализации данного сценария сразу же обвиняют «вечного врага» на которого списывается все – ЦРУ.





Только зачем им это было нужно, как и гипотетическое свержение «бацьки» – вопрос без ответа, а вот если «посмотреть» на Восток, то многое складывается.









Наступил 2020 год, союзного и транзитного договора нет, «китайский кредит» дал хоть и временную, но экономическую независимость нашей страны от России, которую, кстати, довольно легко пролонгировать, главное – «пойти верным курсом».





В такой ситуации в дестабилизации Беларуси и смене Лукашенко заинтересован только один игрок – Россия, тем более, что дискредитировать его перед Западом или Китаем в давней «темной истории» с недавним «информационным вбросом», судя по всему российских спецслужб «о исчезновении беларуских оппозиционеров», явно не получилось.





В условиях, когда экономические или информационные методы не действуют, а военные прямо сейчас нежелательны, остается одно: ситуацию раскачивать, желательно со сменой «главного», что даст повод для «оказания братской помощи» вплоть до введения миротворцев ведь хотя и виртуальное, но Союзное государство у нас, к сожалению, есть, да и в военном блоке ОДКБ Беларусь состоит.





Кремль в своих желаниях не остановится, и именно поэтому ситуация в нашей стране слишком напоминает лето-осень 2013 в Киеве: все вроде бы спокойно, ничто не предвещает беды, процесс «окончательной утряски» соглашения об ассоциации Украина – ЕС потихоньку идет, как и «гибридная война» России, которая незаметно для украинцев тогда уже началась.









Чем все закончилось – мы увидели своими глазами.





Нам бы это не пропустить и не допустить, ведь «процесс пошел», да и сценарии, написанные в Кремле, уж больно похожи.





Но готовым ко всему надо быть, это здорово поможет, как Беларуси, так и каждому ее гражданину конкретно, ведь предупрежден – значит вооружен.







