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Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал подарок брестским спортсменам

03.01.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте есть немало коллекционеров спортивных артефактов. Известна коллекция брестчанина Георгия Добруашвили, в которой отражена практически вся история мирового футбола за последние 70 лет.

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал подарок брестским спортсменам

Да и практически каждый настоящий футбольный болельщик имеет серьезный набор шарфов, флагов и другой дорогой сердцу атрибутики.

Другое дело - поклонники боевых единоборств. Культура не настолько массовая как футбольная, да и с точки зрения потенциальных экспонатов не особо перспективная. Тем не менее, коллекция брестского клуба боевых единоборств «Профессионал» пополнилась на днях интереснейшим предметом.

Это форма известного российского бойца, действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с автографом владельца. Хабиб передал её руководству футбольного клуба «Динамо-Брест», где резонно решили – что лучшее место для подобного экспоната – зал боевых единоборств. Так форма попала к постоянным партнерам «Динамо-Брест» – клубу боевых единоборств «Профессионал».

Действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделал подарок брестским спортсменам

Руководитель клуба Сергей Романов: - Великие спортсмены присутствуют в сознании их поклонников в виде образцов для подражания. Подобные экспонаты помогают сделать тех, на кого стремятся быть похожими ребята, более близкими и осязаемыми, вдохновить на работу над собой. Очень надеемся, что нам удастся осуществить давнюю мечту и организовать семинар Хабиба Нурмагомедова в нашем городе.

 
Теги: Брест
 
 
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