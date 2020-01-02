ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Пинске на пожаре в двухквартирном доме спасен мужчина

03.01.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

02.01.2019 года в 12-18 пинским спасателям поступило сообщение о запахе дыма в двухквартирном доме по ул. Огородной в районном центре.

В Пинске на пожаре в двухквартирном доме спасен мужчина

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили идущий из одной из квартир деревянного дома дым. Со слов соседей, в квартире мог находиться человек.

В Пинске на пожаре в двухквартирном доме спасен мужчина

Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате обнаружен спящим на кровати и спасен сын хозяина квартиры: мужчину 1979 года рождения вынесли на чистый воздух и передали медицинской службе Пинского центра ГПАСУ «РОСН». После осмотра от госпитализации спасенный отказался.

В Пинске на пожаре в двухквартирном доме спасен мужчина

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены постельные принадлежности и матрац в горевшей квартире. Вторая квартира не повреждена.

Причина пожара устанавливается.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  02.01.2019 года в 12-18 пинским спасателям поступило сообщение о запахе дыма в двухквартирном доме по ул. Огородной в районном центре. Прибывшие к месту вызова...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Докшицком районе легковушка на переходе сбила женщину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
03.01.2020
Полесская правда
Новости Волковыска
Вороновская газета
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика