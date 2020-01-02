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В Пинске на пожаре в двухквартирном доме спасен мужчина
03.01.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
02.01.2019 года в 12-18 пинским спасателям поступило сообщение о запахе дыма в двухквартирном доме по ул. Огородной в районном центре.
Прибывшие к месту вызова подразделения
Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате обнаружен спящим на кровати и спасен сын хозяина квартиры: мужчину 1979 года рождения вынесли на чистый воздух и передали медицинской службе Пинского центра ГПАСУ «РОСН». После осмотра от госпитализации спасенный отказался.
Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены постельные принадлежности и матрац в горевшей квартире. Вторая квартира не повреждена.
Причина пожара устанавливается.
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02.01.2019 года в 12-18 пинским спасателям поступило сообщение о запахе дыма в двухквартирном доме по ул. Огородной в районном центре. Прибывшие к месту вызова...
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