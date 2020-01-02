В Пинске на пожаре в двухквартирном доме спасен мужчина

Источник материала: Виртуальный Брест

02.01.2019 года в 12-18 пинским спасателям поступило сообщение о запахе дыма в двухквартирном доме по ул. Огородной в районном центре.

Прибывшие к месту вызова подразделения МЧС обнаружили идущий из одной из квартир деревянного дома дым. Со слов соседей, в квартире мог находиться человек.

Звеном газодымозащитной службы в жилой комнате обнаружен спящим на кровати и спасен сын хозяина квартиры: мужчину 1979 года рождения вынесли на чистый воздух и передали медицинской службе Пинского центра ГПАСУ «РОСН». После осмотра от госпитализации спасенный отказался.

Пожар локализован и ликвидирован спасателями. Огнем повреждены постельные принадлежности и матрац в горевшей квартире. Вторая квартира не повреждена.

Причина пожара устанавливается.