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Депутат Леонид Брич поздравил многодетную брестскую семью с Новым годом

03.01.2020 10:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ленинском районе г. Бреста в 2019 году было удивительное событие. В семье Ксении и Ивана Кохнюков родилась первая в году тройня. Три замечательные девочки - Ева, Майя и София появились на свет в конце сентября.

Депутат Леонид Брич поздравил многодетную брестскую семью с Новым годом

В канун Нового года счастливую семью, во время прогулки на свежем воздухе, тепло поздравил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Брестского-Западного избирательного округа № 1 Леонид Брич. Он вручил юным брестчанкам и их родителям новогодние подарки, пожелал здоровья, мира и добра.

К сказанному добавим, что пока многодетная семья живет вместе с бабушкой, мамой и сестрой Ивана. Но уже принято решение, что в конце 2020 года она переедет в новую квартиру, строящуюся в многоэтажном доме на улице Махновича.

 
Теги: Брест
 
 
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  В Ленинском районе г. Бреста в 2019 году было удивительное событие. В семье Ксении и Ивана Кохнюков родилась первая в году тройня. Три замечательные девочки - Ева,...
 
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