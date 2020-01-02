Депутат Леонид Брич поздравил многодетную брестскую семью с Новым годом

Источник материала: Виртуальный Брест

В Ленинском районе г. Бреста в 2019 году было удивительное событие. В семье Ксении и Ивана Кохнюков родилась первая в году тройня. Три замечательные девочки - Ева, Майя и София появились на свет в конце сентября.





В канун Нового года счастливую семью, во время прогулки на свежем воздухе, тепло поздравил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Брестского-Западного избирательного округа № 1 Леонид Брич. Он вручил юным брестчанкам и их родителям новогодние подарки, пожелал здоровья, мира и добра.

К сказанному добавим, что пока многодетная семья живет вместе с бабушкой, мамой и сестрой Ивана. Но уже принято решение, что в конце 2020 года она переедет в новую квартиру, строящуюся в многоэтажном доме на улице Махновича.