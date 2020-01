Убить, чтобы спасти Калифорнию. История Герберта Маллина, маньяка-«мессии»

13 февраля 1973 года 72-летний житель калифорнийского города Санта-Круз Фред Перес стриг газон возле своего дома. На другой стороне улицы, как раз напротив Переса, остановился автомобиль. Мужчина не обратил на него никакого внимания, продолжая заниматься газоном.

В этот момент водитель вышел из машины, не спеша достал винтовку, тщательно прицелился и выстрелил в Переса. Пенсионер упал замертво.

Убийца попытался скрыться, однако один из свидетелей преступления, совершенного среди беда дня, запомнил номер машины и немедленно позвонил в полицию.

Стрелка задержали уже через несколько минут на пересечении шоссе № 9 и Корал-стрит. Он сдался полицейским без сопротивления.

Экспертиза оружия (винтовки и пистолета), обнаруженного в машине, привела к ошеломляющим результатам — выяснилось, что оно использовалось при убийствах пяти человек, совершенных в последнее время в Санта-Круз и его окрестностях. А дактилоскопия показала, что задержанный причастен к еще одному аналогичному преступлению.

16 февраля 1973 года 25-летний Герберт Маллин был обвинен в совершении семи убийств.

«Это были не убийства, а жертвоприношения, — заявлял обвиняемый, — вы не понимаете: я спас всех вас и ваших близких от гибели при землетрясении!»