"Гранит" в новый год вошёл с рекордами









Это максимальные показатели за 44 года работы предприятия.





Объём вывезенных вскрышных пород составил 4,7 млн. тонн. Такие же данные были и в 2011 году.





Объём инвестиций составил 59,9 млн. рублей. Из них 48,4 млн. - на оборудование, 10,8 млн. - на строительно-монтажные работы.









Об этом рассказал в новогоднем обращении к работникам «Гранита» генеральный директор предприятия Эдуард Гаврилкович.





"Из 6 доведённых показателей мы не выполнили один – снижение уровня затрат на производство", - подчеркнул он.



