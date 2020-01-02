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В Госпогранкомитете рассказали, откуда очереди на границе
Источник материала: Tut.by
Поток выезжающих из Беларуси в два раза превысил число въезжающих в страну. Основу пассажиропотока составляют граждане России,
«Основу пассажиропотока составили граждане России. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь», — объяснили в комитете.
Всего с начала 2020 года пограничники уже оформили более 140 тысяч человек. И среди них 70% — россияне.
По данным на 12.30 3 января, очереди заметно выросли на польском направлении — тут выезда ожидают до 390 авто, перед пунктами пропуска в литовском направлении ждут своей очереди 260 машин. На границе с Латвией и Украиной очередей нет.
ГПК предупреждает, что к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь.
Госпогранкомитет напоминает, что за
В автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Котловка», «Григоровщина» и «Урбаны» работает система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда транспортного средства в пункт пропуска.
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На выезд в Литву и Польшу скопилось уже 650 машин.
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