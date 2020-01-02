В Госпогранкомитете рассказали, откуда очереди на границе

Источник материала: Tut.by

Поток выезжающих из Беларуси в два раза превысил число въезжающих в страну. Основу пассажиропотока составляют граждане России, пояснила пресс-служба Госпогранкомитета наличие очередей на границе.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Основу пассажиропотока составили граждане России. На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь», — объяснили в комитете.

Всего с начала 2020 года пограничники уже оформили более 140 тысяч человек. И среди них 70% — россияне.

По данным на 12.30 3 января, очереди заметно выросли на польском направлении — тут выезда ожидают до 390 авто, перед пунктами пропуска в литовском направлении ждут своей очереди 260 машин. На границе с Латвией и Украиной очередей нет.

ГПК предупреждает, что к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь.

Госпогранкомитет напоминает, что за обстановкой перед пунктами пропуска можно следить онлайн. Кроме того, можно получить информацию о средней загруженности направлений в конкретный день недели по часам и выбрать время для поездки.

В автодорожных пунктах пропуска «Брест», «Котловка», «Григоровщина» и «Урбаны» работает система электронной очереди, с помощью которой можно забронировать время въезда транспортного средства в пункт пропуска.