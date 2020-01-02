«Дяди уже нет. Есть его сын». Новый тренер БАТЭ - о родственных связях с Капскими

Источник материала: Tut.by

Кирилл Альшевский мог возглавить БАТЭ еще при жизни Анатолия Капского. Об этом Альшевский заявил на своей первой пресс-конференции в роли главного тренера борисовчан. Встреча наставника с журналистами состоялась в офисе Белорусского портала TUT.BY.





— Раз мы говорим про моего дядю (Анатолия Капского, основателя возрожденного БАТЭ. — Прим. TUT.BY), — вступил Кирилл Петрович, — то, что он говорил официально, было одно. Но в наших личных разговорах звучало другое. Первый раз он сказал, что надеется увидеть меня однажды главным тренером БАТЭ, когда я возглавил минское «Динамо» в 2009 году. Через год-полтора после моего ухода с должности спортивного директора БАТЭ, то есть в 2013-м, мы говорили о возможности для меня занять пост тренера дублирующего состава с перспективой повышения.

Дяди уже нет. Есть его сын (Андрей Анатольевич, председатель правления БАТЭ сегодня. — Прим. TUT.BY). Тот принял решение, видимо, обосновав его для себя.

Это очень непростой вопрос для меня. Поверьте, ответственность любого другого человека была бы меньше, чем та, которая сейчас есть у меня. Это большой вызов, но, думаю, все получится. Дополнительная ответственность вынуждает серьезнее ко всему подходить, каждый раз перепроверять.

— Требуется ли составу БАТЭ усиление?

— В межсезонье у нас появятся игроки на две позиции. Один из них может быть связан с позицией «десятки». Но не факт.

— По слухам, капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик может перейти в БАТЭ. Вы действительно ведете с ним переговоры о переходе?

— С Нехайчиком ведут переговоры все клубы: «Динамо» Минск, «Шахтер», Брест. Паша нам интересен. У нас достаточно неплохие отношения с ним. Вполне возможно, мы о чем-то с ним договоримся. А, может быть, и нет. Следите за нашими новостями.

— Какой футбол вам близок?

— Мне импонирует, когда команда владеет мячом, атакует, создает моменты у чужих ворот и допускает минимум угроз у своих владений. Интересны «Аякс» в том виде, в котором он был в прошлом году, «МанСити» и «Ливерпуль» в определенных стадиях игры.





Напомним, что уроженец Борисова 37-летний Кирилл Альшевский стал седьмым главным тренером в истории возрожденного футбольного клуба БАТЭ. Ранее командой руководили Юрий Пунтус, Игорь Криушенко, Виктор Гончаренко, Александр Ермакович, Олег Дулуб и Алексей Бага.

В структуре БАТЭ Альшевский начал работать в 2006 году, когда тренировал в детско-юношеской школе БАТЭ. Затем вошел в тренерский штаб дублирующего состава «желто-синих» (2006−2008). С лета 2012-го по конец 2013-го трудился спортивным директором клуба. В январе 2019-го принял руководство резервной командой БАТЭ, которая в итоге досрочно стала победителем турнира дублеров.

В перерывах в этапах карьеры в БАТЭ Альшевский успел побыть главным тренером дублирующего состава, а затем и основы минского «Динамо» (2009), старшим тренером молодежной и юношеской сборных Беларуси (2010−2012), техническим директором АБФФ (2016−2018).