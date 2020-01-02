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В Минске 17-летняя девушка ушла на учёбу и не вернулась домой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске разыскивается местная жительница, которая 30 декабря ушла на учёбу и до сих пор не вернулась домой.
Как
Приметы пропавшей: на вид 17-18 лет, рост 160-174 см, плотного телосложения, волосы темные.
В момент пропажи была одета в чёрный пуховик до бедра, тёмно-синее платье и чёрные ботинки. С собой у девушки был белый рюкзак.
Если вам что-либо известно о местонахождении Елены Лавковой, сообщите об этом по телефонам: 8 (029) 302-75-16, 8 (017) 207-67-67, или 102.
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Новости Беларуси. В Минске разыскивается местная жительница, которая 30 декабря ушла на учёбу и до сих пор не вернулась домой. Как сообщает МВД Беларуси, 17-летняя...
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