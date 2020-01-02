В 2019 году в ООН рассмотрели обращения 10-ти белорусов

Нарушение права на жизнь, право не подвергаться пыткам, унижающему человеческое достоинство обращению, на справедливое судебное разбирательство, право на мирные собрания и выражение мнений - таков не полный перечь претензий белорусов к своему государству.





Илья Петровец против Беларуси (дело №2333/2014)





Летом 2011 года Беларусь окунулась в молчаливые акции против режима Лукашенко. Представитель Белорусского Хельсинкского Комитета (БХК) Илья Петровец наблюдал за одной из таких акций протеста в Минске , в результате чего получил закрытый перелом носа. Он был задержан двумя мужчинами в черной форме с надписью «милиция» и без объяснения причин помещен в большой милицейский автомобиль, где находились другие задержанные. Все арестованные были вынуждены лежать на полу автомашины. Их избивали мужчины в черной форме.





Илья Петровец получил по меньшей мере пять ударов по лицу и телу, включая прямое попадание в нос. Он был доставлен в областной участок милиции в Минске, где были сняты его отпечатки пальцев. Освободили молодого парня около 22.00 часов вечера, без подтверждающих документов о задержании. В тот же вечер, Илья был осмотрен хирургом в больнице, который поставил диагноз закрытый перелом носа. Тот же диагноз был подтвержден и судебно-медицинской экспертизой.





Правоохранители отрицали даже сам факт задержания искалеченного человека. Комитет по правам человека отметил, что автор предоставил белорусским властям доказательства жестокого обращения и показания свидетелей инцидента. В этой связи Комитет посчитал, что в свете неспособности или нежелания белорусских чиновников объяснить явные признаки жестокого обращения, должное внимание следует уделить утверждениям автора сообщения. По этой причине международные эксперты пришли к выводу, что представленные факты свидетельствуют о нарушении прав автора по статье 7 Международного Пакта о гражданских и политических правах (бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение).





Согласно принятого решения, белорусские власти обязаны сейчас провести быстрое и беспристрастное расследование о жестоком обращении и предоставить автору адекватную компенсацию. Республика Беларусь также обязана принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных нарушений в будущем и опубликовать принятое в Женеве решение на двух официальных языках в официальной прессе.





Виталий Амелькович против Беларуси (дело №2720/20146)





В феврале 2011 года Виталий Амелькович подал в Слуцкий райисполком заявку на проведение массового мероприятия с целью поддержки политических заключённых в Беларуси. Но местные власти запретили акцию, заявив, что «политических заключённых в Беларуси нет». Запрет обжаловали в суде, но суд не оспорил действия исполнительной власти.





Комитет ООН по правам человека 29 марта 2019 года вынес решение о том, что этими действиями власти Беларуси нарушили права на свободу слова и на свободу собраний в отношении Виталия Амельковича. К такому выводу международные эксперты пришли из-за того, что отрицание наличия в Беларуси политических заключённых не может быть обоснованной и достаточной причиной для запрета собрания.





Комитет постановил, что власти Беларуси должны принять меры по возобновлению нарушенного права в отношении Амельковича, в том числе выплатить ему адекватную компенсацию. Государство также должно принять меры по предотвращению подобных нарушений в будущем.





Виталий Лопасов против Беларуси (дело №2269/2013)





27-го октября 2012 года гродненский активист Виталий Лопасов участвовал в акции в честь братьев Калиновских в деревне Якушовка, Свисловичского района. На обратном пути участникам дорогу перегородили машины сотрудников ГАИ и милиции. На участников акции были составлены протоколы об административном правонарушении за участие в несанкционированном массовом мероприятии.





Пройдя все внутренние средства правовой защиты, активист с моей помощью обратился с индивидуальной жалобой в Комитет ООН по правам человека. Комитет в этом деле посчитал, что преследуя постфактум своих граждан за участие в мирном собрании, белорусское правительство нарушает их права на собрания и свободное выражение мнений.





Сейчас белорусское правительство обязано предоставить жертве нарушений эффективные средства правовой защиты, что включает в себя полное возмещение ущерба, предоставить автору адекватную компенсацию, а также принять меры для предотвращения подобных нарушений в будущем. Комитет вновь заявил, что Беларуси следует пересмотреть свое законодательство в соответствии с его обязательствами, в частности, Закон о массовых мероприятиях и решение Свислочского райисполкома, которые были применены в деле.





Анатолий Букас против Беларуси (дело №2315/2013)





Главный редактор негосударственного издания «Борисовские новости» Анатолий Букас в 2012 году был зарегистрирован кандидатом в «депутаты национального парламента». Впоследствии избирательная комиссия отменила его регистрацию по причине не указания в декларации о доходах и имуществе вырученной суммы от продажи автомобиля. Несостоявшийся кандидат обратился с жалобой в ЦИК, а впоследствии в Верховный суд, который отказал ему в рассмотрении жалобы, указав, что Избирательный кодекс дает право на обращение в суд лишь только в случае отказа в регистрации кандидата (неподведомственность дела суду).





Комитет ООН в этом деле установил факт нарушения права автора на справедливое судебное разбирательство, посчитав, что государство не обеспечило рассмотрение претензий автора в суде. Здесь указали, что став участником Международного пакта о гражданских и политических правах, Беларусь взяла на себя обязанность обеспечивать всем эффективные средства правовой защиты, чьи права по пакту были нарушены.









Сейчас государство обязано обеспечить ему разумные компенсации за допущенное нарушение, не допускать подобных нарушений в будущем и в течение 180 дней проинформировать Комитет об исполнении ООНовского решения. Беларуси также предлагается опубликовать принятое решение и обеспечить его широкое распространение на официальных языках государства.





Федор Мирзаянов против Беларуси (№2434/2014)





Студент БГУ Федор Мирзаянов в 2010 году был арестован за участие в прошедшей в Минске 19 декабря акции протеста против фальсификаций на выборах президента Беларуси. Суд присудил ему 15 суток ареста. В 2011 года активист был арестован повторно, ему было предъявлено обвинение по статье "Массовые беспорядки". Он был осужден на три года колонии усиленного режима. Наказание отбывал в ИК "Волчьи норы". Известной правозащитной организацией "Международная амнистия" был признан узником совести. Был освобожден 13 сентября 2011 года.





В этом деле Комитет по правам человека установил нарушения права политзаключенного не подвергаться унижающему человеческое достоинство обращению, права на справедливое судебное разбирательство, право на мирные собрания и выражение мнений. Белорусское правительство обязано предоставить автору эффективное средство защиты, в частности, принять надлежащие меры для пересмотра осуждение автора и предоставить ему адекватную компенсацию, включая возмещение любых понесенных судебных издержек или других пошлин, а также надлежащих мер удовлетворения.





Государство также обязано принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных нарушений в будущем.





Владимир Некляев против Беларуси (дело №2383/2014)





В октябре 2010 года автор зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах, намеченных на 19 декабря 2010 года, наряду с девятью другими кандидатами, включая Лукашенко. В день «выборов» автор был избит на улице в присутствии сотрудников ГАИ неизвестными и помещен в изолятор КГБ, где по его утверждениям, к нему применялись пытки.





Комитет принял к сведению утверждение автора о том, что он подвергся пыткам или жестокому, бесчеловечному унижающее достоинство обращение, когда он был избит группой неизвестных нападавших, одетых в черную форму. Нет никаких подтверждений на то, что сам автор представлял угрозу для других, когда его избивали. Комитет также отметил, что сотрудники ГАИ, участвовавшие в этих событиях, показали, что мужчины в черной форме принадлежали полиции. По словам автора, сотрудники ГАИ выполняли приказы нападавших.









Комитет в этом деле признал белорусское правительство ответственным за применение пыток к автору, государство обязано, среди прочего, выплатить экс-кандидату в президенты надлежащую компенсацию и провести эффективное расследование его избиения неизвестными, а также возбудить уголовное дело в отношении виновных лиц. Республика Беларусь также признана ответственной за нарушения права автора на участие в мирном собрании, на котором не смог присутствовать автор после избиения и его фактического похищения из больницы.





Сергей и Алексей Ивановы против Беларуси (дело №2655/2015)





Житель Речицы, Гомельского региона Сергей Иванов жаловался в Комитет по правам человека на приговор к смертной казни родного брата Алексея Иванова. Несмотря на тот факт, что Комитет ООН просил белорусское правительство не приводить смертный приговор в исполнение до момента рассмотрения жалобы осужденного, его расстреляли.





Комитет ООН установил нарушение права казненного на жизнь, на нарушение презумпции его невиновности, права на защиту, права на справедливое судебное разбирательство. Государство обязано принять все меры, необходимые для предотвращения аналогичных нарушений в будущем. Белорусскому правительству следует пересмотреть свое законодательство о смертной казни, которое было применено в этом деле





Алесь Киркевич против Беларуси (дело №2902/2016)





Журналист телеканала «Белсат» Алесь Киркевич жаловался в Комитет ООН по правам человека на административное преследование, связанное с его работой на иностранное средство массовой информации.





Комитет ООН приял решение о прекращении рассмотрения данного дела в связи с утерей контактов с автором.





Михаил Журавлев против Беларуси (дело №2495/2014)





Летом 2012 года сотрудники РОВД Первомайского района Витебска составили протокол об административном правонарушении со стороны Михаила Журавлева - за незаконное распространение газеты «Витебский курьер». Суд присудил Журавлёву административный штраф в размере 2500000 рублей. Штраф в полтора раза превышал пенсию распространителя.





Привлечение к административной ответственности за высказывание своего мнения путем распространения информации в печати нарушила право Михаила Журавлева, гарантированное статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах ООН. Белорусское правительство обязано предоставить автору эффективное средство защиты, в частности, принять надлежащие меры для пересмотра осуждение автора и предоставить ему адекватную компенсацию, включая возмещение любых понесенных судебных издержек или других пошлин, а также надлежащих мер удовлетворения.





Государство также обязано принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных нарушений в будущем.





Константин Жуковский против Беларуси (дело №3067/2017; №2724/2016; №2955/2017)





В 2015–2016 годах суды Гомельской области на основании милицейских протоколов 12 раз штрафовали Жуковского за незаконное изготовление продукции СМИ по статье 22.9 Кодекса аб административных нарушениях РБ. Всего сумка штрафов составила 5 626 Евро.





В двух решениях международные эксперты признали белорусское правительство ответственным за нарушение прав фрилансера Жуковского на сбор и распространение информации. Комитет ООН по правам человека обязал правительство Беларуси предоставить жертве нарушения эффективную правовую защиту, включая полную компенсацию ущерба и любых расходов, которые у него были. Беларусь обязана также принять меры для предупреждения аналогичных нарушений в будущем, в частности путем пересмотра своего национального законодательства о СМИ и практики его применения. Кроме того, Беларуси предложено в течение 180 дней подать в КПЧ ООН информацию о выполнении его решений, а также распространить информацию о решениях Комитета на своих официальных языках.





Еще одно принятое в пользу Константина Жуковского решение имеет отношение к его преследованию за участие на центральной площади Светлогорска в несанкционированной акции инвалидов. Комитет ООН посчитал, что преследуя постфактум журналиста за участие в мирном собрании правительство Беларуси нарушает его права на мирные собрания и получение информации.