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Ищем очевидцев ДТП на ул. Мошенского. Кто поцарапал красный автомобиль?
04.01.2020 06:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Разыскивается виновник или свидетель ДТП, совершённого на улице Мошенского между зданием Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня и магазином Альянс.
Просим свидетелей или виновника ДТП обратится в
Виновник, если ты это читаешь и есть совесть, позвоните, владелец авто которое вы протаранили - многодетная мать, которая в тяжёлом материальном положении.
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