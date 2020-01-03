ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ищем очевидцев ДТП на ул. Мошенского. Кто поцарапал красный автомобиль?

04.01.2020 06:30 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскивается виновник или свидетель ДТП, совершённого на улице Мошенского между зданием Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня и магазином Альянс.

Ищем очевидцев ДТП на ул. Мошенского. Кто поцарапал красный автомобиль?

Просим свидетелей или виновника ДТП обратится в ГАИ или по номеру +375292635358.

Виновник, если ты это читаешь и есть совесть, позвоните, владелец авто которое вы протаранили - многодетная мать, которая в тяжёлом материальном положении.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Разыскивается виновник или свидетель ДТП, совершённого на улице Мошенского между зданием Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня и магазином Альянс. Просим...
 
Новости дня
Новости разные
 
Совбез, Нацбанк, Минфин, «Белтелеком»: Генпрокуратура направила в суд знаковое коррупционное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика