Ищем очевидцев ДТП на ул. Мошенского. Кто поцарапал красный автомобиль?

Источник материала: Виртуальный Брест

Разыскивается виновник или свидетель ДТП, совершённого на улице Мошенского между зданием Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня и магазином Альянс.





Просим свидетелей или виновника ДТП обратится в ГАИ или по номеру +375292635358.

Виновник, если ты это читаешь и есть совесть, позвоните, владелец авто которое вы протаранили - многодетная мать, которая в тяжёлом материальном положении.