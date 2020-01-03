Комплекс Лынтупского спиртзавода пытаются продать за 3 миллиона долларов

На аукцион с начальной стоимостью 6 476 313 рублей 56 копеек выставлено почти три десятка различных зданий общей площадью около 15 тысяч квадратных метров. Кроме того в состав лота входит оборудование, расположенное на территории завода.





Завод пытались продать еще в ноябре прошлого года, тогда цена предприятия превышала 6 800 000 рублей, однако желающих приобрести такие активы в Поставском районе не нашлось.





Весной 2013 года в цехе ректификации Лынтупского спиртазвода произошел взрыв. После этого чрезвычайного происшествия восстановить работу предприятия так и не удалось.