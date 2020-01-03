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Microsoft прекращает обслуживание Windows 7

04.01.2020 08:52 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Microsoft прекращает обслуживание Windows 7
Фото из открытых источников

Компания Microsoft намерена с 14 января 2020 года прекратить поддержку, обслуживание и обновление операционной системы Windows 7, говорится на официальном сайте компании.

В частности, в блоге Microsoft сообщается, что после этой даты любая поддержка одной из самых популярных операционных систем полностью прекратится. В компании советуют пользователям перейти на более новую Windows 10.

Отмечается, что в Microsoft были вынуждены пойти на такой шаг из-за слабой системы безопасности Windows 7. Она была разработана более 10 лет назад и уже не может справляться с современными угрозами, из-за чего пользователи могут стать "легкой добычей" для хакеров.

В свою очередь, Windows 10 была создана с учетом существующих киберугроз, поэтому компания Microsoft советует обновить операционные системы до 14 января, чтобы избежать нежелательных проблем. К слову, Windows 7 представили миру в июле 2009 года.

 
 
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В компании советуют пользователям перейти на более новую Windows 10.
 
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