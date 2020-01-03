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В Новогодние праздники на пожарах погибли 15 человек

04.01.2020 12:32 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В результате пожаров по состоянию на 4 января в Беларуси погибло 15 человек, из них 13 – в первые дни Нового года (1 и 2 января).

Об этом сообщает Следственный комитет Беларуси.

Большинство погибших – люди пенсионного возраста, проживающие в деревнях.

Учитывая количество пожаров, в результате которых погибли люди, следователи в очередной раз напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности: не перегружать электросеть, не оставлять включенными электроприборы.

 
 
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В результате пожаров по состоянию на 4 января в Беларуси погибло 15 человек, из них 13 – в первые дни Нового года (1 и 2 января).
 
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