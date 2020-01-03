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Под Минском выставили на продажу участки, изъятые у бывших владельцев

04.01.2020 14:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

31 января состоится первый аукцион 2020 года по продаже земли в Минском районе. На торги выставили 7 участков, изъятых у бывших владельцев. Большинство площадок разыгрывается повторно. Realt.by напоминает, как они выглядят.

д. Вишневка, ул. Вишневая, 3

Участок выделен на окраине деревни, у поля. Площадь земельного надела — 15 соток, к территории подведены газ и электричество. На площадке начато строительство дома площадью 100 квадратных метров. Готовность объекта — 45%, материла стен — газосиликат, перекрытия — железобетонные. До Минска от деревни — порядка 19 километров.






Общая площадь участка — 15,04 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 34 941 рублей (в том числе 20 215 тысяч за строение);

Координаты участка: 53.676 889, 27.495 083;

Кадастровый номер: 623 683 902 101 000 064;

Расстояние до МКАД: 18,8 км.

д. Дубицкая Слобода

В деревне Дубицкая Слобода повторно разыгрывается участок площадью чуть больше 11 соток. Из коммуникаций здесь заявлено только электричество, подъезд — асфальтированная дорога. Рядом несколько жилых домов, поблизости поле и лес. Площадка ровная, удобная для строительства, от дороги огорожена линией деревьев. Бывший владелец также начал строительство дома, но не продвинулся дальше 12% готовности. На участке остался железобетонный фундамент общей площадью 74 кв.м.






Общая площадь участка — 11,14 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 10 256 рублей (в том числе 4373 рублей за строение);

Координаты участка: 53.679 353, 27.618 561;

Кадастровый номер: 623 683 903 601 000 064;

Расстояние до МКАД: 26,5 км.

д. Самуэлево, д. 2

Еще один участок выделен в деревне Самуэлево. Это 15 соток на въезде в поселок. Из коммуникаций здесь также проведено лишь электричество, подъезд — неплохая гравийка.

Готовность жилого дома не превышает 10%. Из того, что успел бывший владелец — это железобетонный фундамент площадью 78 «квадратов» и цокольный этаж, готовый на 73% (стены и перекрытия железобетонные, полы бетонные). Территория огорожена сеткой, есть ворота. Соседи слева и справа почти построились.
Общая площадь участка — 14,59 сотки;






Первоначальная стоимость земельного участка — 20 517 рублей (в том числе 11 018 рублей за строение);

Координаты участка: 53.646 072, 27.551 636;

Кадастровый номер: 623 683 908 601 000 064;

Расстояние до МКАД: 21,7 км.

аг. Озерцо, участок № 3

На участке начато строительство дома, готовность низкая, на сегодня готов лишь фундамент общей площадью 98 кв.м. Стартовая цена объекта — Br 55.671. Из особенностей: приближенность к МКАД и удобный подъезд. Из минусов: площадка холмистая, низкая, возможно, склонна к затоплению. Коммуникаций вблизи не заявлено.






Общая площадь участка — 15,01 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 55 671 рублей (в том числе 2334 рублей за строение);

Координаты участка: 53.837 795, 27.383 306;

Кадастровый номер: 623 688 005 601 000 448;

Расстояние до МКАД: 3,7 км.

д. Поповичи

Участок выделен на окраине населенного пункта, у леса. Рядом добротные коттеджи, в наличии все коммуникации — газ, вода и электричество. На площадке готов блочный фундамент для дома общей площадью 55 кв.м. Сама площадка ровная, заросшая высокой травой. Подъезд — гравийка.




Общая площадь участка — 14,90 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 39 601 рублей (в том числе 3065 рублей за строение);

Координаты участка: 53.806 071, 27.355 461;

Кадастровый номер: 623 688 006 101 000 064;

Расстояние до МКАД: 12 км.

д. Прилукская Слобода, участок № 202

Самый дорогой лот аукциона — участок в деревне Прилукская Слобода. Торги за 15,5 сотки начнутся с Br 133,4 тыс., из которых Br 82,9 тыс. перечислят бывшему владельцу за незавершенное строение — недостроенный жилой дом площадью почти 300 кв.м. Стены, подвал, фундамент, перегородки и перекрытия выполнены из железобетонных блоков. Из коммуникаций заявлены газ и электричество.




Общая площадь участка — 15,47 сотки;

Первоначальная стоимость земельного участка — 133 379 рублей (в том числе 82 944 рублей за строение);

Координаты участка: 53.818 716, 27.472 374;

Кадастровый номер: 623 688 006 601 000 320;

Расстояние до МКАД: 4,8 км.

д. Мацки

В очередной раз на торги выставлен «каркасник» в деревне Мацки. Цена объекта уже упала в 2 раза, но претендентов купить дом все равно не появилось. Общая площадь строения — 79 квадратных метров. Фундамент, цокольный этаж, стены бетонные; перекрытия — деревянные. Что касается коммуникаций, то в деревне есть все необходимое — газ, вода и электричество. До Минска отсюда чуть больше 20 километров.




Общая площадь участка — 15 соток;

Первоначальная стоимость земельного участка — 32 676 рублей (в том числе 26 956 рублей за строение);

Координаты участка: 54.139 305, 27.531 261;

Кадастровый номер: 623 688 206 101 000 192;

Расстояние до МКАД: 21,7 км.

 
Теги: Минск
 
 
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