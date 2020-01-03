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Зеленский обнародовал декларацию о доходах

04.01.2020 14:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский обновил декларацию о доходах за 2019 год. Документ размещен на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Согласно декларации 27 декабря президент Украины получил от студии «Квартал 95» роялти в размере 4,8 миллиона гривен (205,9 тысяч долларов), а также 104 тысячи гривен (4,3 тысячи долларов) компенсацию за пользование торговой маркой.

Полную декларацию о доходах за 2019 год президент Украины по закону должен обнародовать до апреля.


За 2018 год Зеленский задекларировал доход в 9,7 миллиона гривен, из них 4,2 миллиона были заработаны на основном месте работы в студии «Квартал 95», одним из создателей которой является действующий президент Украины, пишет gazetaby.com
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский обновил декларацию о доходах за 2019 год. Документ размещен на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.
 
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