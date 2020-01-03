В Верховичах горел нежилой дом

Источник материала: Навiны Камянеччыны

Сообщение о возгорании поступило на линию «101» 3 января в 21.28.

По прибытии к месту вызова спасателей, кровля дома полностью была охвачена огнем.

Принадлежность домовладения устанавливается.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие в помещении котельной на площади 9 м. кв. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.





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РОЧС информирует: за текущий период 2020 года в республике зарегистрировано 73 пожара, на которых погибли 15 человек.

По статистике большая часть пожаров в быту происходит из-за халатного отношения населения к правилам и нормам пожарной безопасности.

Уважаемые граждане, соблюдайте правила эксплуатации печей, правила пользования газовыми приборами, а также следите за состоянием электропроводки и электробытовых приборов.

Помните! Соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните свое здоровье и имущество!