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В Верховичах горел нежилой дом

04.01.2020 14:24 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Источник материала: Навiны Камянеччыны

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Сообщение о возгорании поступило на линию «101» 3 января в 21.28.

По прибытии к месту вызова спасателей, кровля дома полностью была охвачена огнем.

Принадлежность домовладения устанавливается.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие в помещении котельной на площади 9 м. кв. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.

В Верховичах горел нежилой дом

***

РОЧС информирует: за текущий период 2020 года в республике зарегистрировано 73 пожара, на которых погибли 15 человек.

По статистике большая часть пожаров в быту происходит из-за халатного отношения населения к правилам и нормам пожарной безопасности.

Уважаемые граждане, соблюдайте правила эксплуатации печей, правила пользования газовыми приборами, а также следите за состоянием электропроводки и электробытовых приборов.

Помните! Соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните свое здоровье и имущество!

 
 
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Сообщение о возгорании поступило на линию «101» 3 января в 21.28. По прибытии к месту Сообщение В Верховичах горел нежилой дом появились сначала на Информационный...
 
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