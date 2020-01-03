|
В Верховичах горел нежилой дом
04.01.2020 14:24 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
Сообщение о возгорании поступило на линию «101» 3 января в 21.28.
По прибытии к месту вызова спасателей, кровля дома полностью была охвачена огнем.
Принадлежность домовладения устанавливается.
В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие в помещении котельной на площади 9 м. кв. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
***
РОЧС информирует: за текущий период 2020 года в республике зарегистрировано 73 пожара, на которых погибли 15 человек.
По статистике большая часть пожаров в быту происходит из-за халатного отношения населения к правилам и нормам пожарной безопасности.
Уважаемые граждане, соблюдайте правила эксплуатации печей, правила пользования газовыми приборами, а также следите за состоянием электропроводки и электробытовых приборов.
Помните! Соблюдая меры пожарной безопасности, вы сохраните свое здоровье и имущество!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о возгорании поступило на линию «101» 3 января в 21.28. По прибытии к месту Сообщение В Верховичах горел нежилой дом появились сначала на Информационный...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)