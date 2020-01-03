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Где во Фрунзенском районе планируется строительство детских садов и школ

04.01.2020 14:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Во Фрунзенском районе не хватает социальных объектов. В следующем году планируются новые школы и детские сады. На какой стадии находятся эти объекты, узнали в программе «Большой город».

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Действительно, сегодня загрузка детских дошкольных учреждений, у нас их 90, более 140%. Если говорить о школах, здесь немного больше 150%, у нас их 50. Юбилейную, 50-ую, мы открыли в этом году в сентябре.

Что касается запланированного на следующий год, я уверен, что мы 1 сентября откроем в Каменной Горке три новые школы на 1.020 мест с бассейном. Почему там? Потому что сегодня Каменная Горка имеет максимальную загрузку, здесь проживает более 100 тысяч населения, самая большая часть нашего Фрунзенского района.

Также у нас запланировано к проектированию и строительству еще шесть детских дошкольных учреждений и четыре школы. Это Сухарево, Каменная Горка, Масюковщина.

К сожалению, невозможно одновременно построить сразу 10 объектов за один год. Поэтому местным жителям нужно запастись терпением?

Сергей Шкруднев:
Анализируя данную ситуацию, мы обеспечиваем все потребности по направлению детей в детские дошкольные учреждения, но есть также один нюанс: если брать детей шестилетнего возраста, которые идут в школу порядка 72%, т. е. 28% у нас остаются еще в тех же детских дошкольных учреждениях, и они тем самым сегодня дают, сокращая для новых детей, которым 2,5-3 года, места в детских дошкольных учреждениях и поэтому у нас сегодня получается заполняемость более 140% в детских дошкольных учреждениях.

Люди в материале: Сергей Шкруднев
 
Теги: Минск
 
 
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Во Фрунзенском районе не хватает социальных объектов. В следующем году планируются новые школы и детские сады. На какой стадии находятся эти объекты, узнали в...
 
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