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Где во Фрунзенском районе планируется строительство детских садов и школ
Источник материала: СТВ
Во Фрунзенском районе не хватает социальных объектов. В следующем году планируются новые школы и детские сады. На какой стадии находятся эти объекты, узнали в программе
Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
Также у нас запланировано к проектированию и строительству еще шесть детских дошкольных учреждений и четыре школы. Это Сухарево, Каменная Горка, Масюковщина.
К сожалению, невозможно одновременно построить сразу 10 объектов за один год. Поэтому местным жителям нужно запастись терпением?
Сергей Шкруднев:
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Во Фрунзенском районе не хватает социальных объектов. В следующем году планируются новые школы и детские сады. На какой стадии находятся эти объекты, узнали в...
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