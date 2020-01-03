|
В Гродно Rover врезался в Opel, троллейбус и перевернулся: предварительно, водителю стало плохо
Источник материала: Tut.by
В Гродно Rover протаранил автомобиль и троллейбус. Об этом
Авария произошла днем 4 января. Установлено, что на пересечении улицы Пестрака и проспекта Янки Купалы водитель Rover врезался в попутный Opel. После столкновения он продолжил движение и в районе мини-рынка «Брест» влетел в стоящий на запрещающий сигнал светофора троллейбус. От удара легковушка перевернулась.
В результате ДТП водитель Rover получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительной информации, мужчине стало плохо во время управления автомобилем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате ДТП водитель Rover получил травмы и был доставлен в больницу.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)