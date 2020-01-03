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В Гродно Rover врезался в Opel, троллейбус и перевернулся: предварительно, водителю стало плохо

04.01.2020 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно Rover протаранил автомобиль и троллейбус. Об этом сообщили в областной ГАИ.


Авария произошла днем 4 января. Установлено, что на пересечении улицы Пестрака и проспекта Янки Купалы водитель Rover врезался в попутный Opel. После столкновения он продолжил движение и в районе мини-рынка «Брест» влетел в стоящий на запрещающий сигнал светофора троллейбус. От удара легковушка перевернулась.



В результате ДТП водитель Rover получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительной информации, мужчине стало плохо во время управления автомобилем.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В результате ДТП водитель Rover получил травмы и был доставлен в больницу.
 
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