В Гродно Rover врезался в Opel, троллейбус и перевернулся: предварительно, водителю стало плохо

Источник материала: Tut.by

В Гродно Rover протаранил автомобиль и троллейбус. Об этом сообщили в областной ГАИ.





Авария произошла днем 4 января. Установлено, что на пересечении улицы Пестрака и проспекта Янки Купалы водитель Rover врезался в попутный Opel. После столкновения он продолжил движение и в районе мини-рынка «Брест» влетел в стоящий на запрещающий сигнал светофора троллейбус. От удара легковушка перевернулась.









В результате ДТП водитель Rover получил травмы и был доставлен в больницу. По предварительной информации, мужчине стало плохо во время управления автомобилем.